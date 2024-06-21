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Євро-2024: Іспанія мінімально перемогла Італію завдяки автоголу захисника

Іспанці одноосібно очолили групу В.

Євро-2024: Іспанія мінімально перемогла Італію завдяки автоголу захисника
Фото: EPA/UPG

Іспанія перемогла Італію (1:0) у другому турі групи В на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Єдиний гол у власні ворота забив італієць Ріккардо Каллафіорі. Він не зміг зреагувати на простріл Вільямса у штрафний майданчик і коліном відбив м’яч у ворота Доннарумми.

Педрі з Іспанії (ліворуч) проти Алессандро Бастоні з Італії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Педрі з Іспанії (ліворуч) проти Алессандро Бастоні з Італії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Альваро Мората з Іспанії (ліворуч) проти Джованні ді Лоренцо з Італії (праворуч) під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Альваро Мората з Іспанії (ліворуч) проти Джованні ді Лоренцо з Італії (праворуч) під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Ріккардо Каллафіорі з Італії (праворуч) забиває автогол під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ріккардо Каллафіорі з Італії (праворуч) забиває автогол під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Словенський арбітр Славко Вінчич показує жовту картку Браяну Крістанте з Італії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Словенський арбітр Славко Вінчич показує жовту картку Браяну Крістанте з Італії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Джованні ді Лоренцо з Італії (праворуч) проти воротаря Унаї Симона з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Джованні ді Лоренцо з Італії (праворуч) проти воротаря Унаї Симона з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Воротар Джанлуїджі Доннарумма (ліворуч) з Італії рятує під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Джанлуїджі Доннарумма (ліворуч) з Італії рятує під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Родрі з Іспанії (ліворуч) у дії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Родрі з Іспанії (ліворуч) у дії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Ріккардо Каллафіорі (ліворуч) з Італії проти Алекса Баєни з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ріккардо Каллафіорі (ліворуч) з Італії проти Алекса Баєни з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Іспанією та Італією в Гельзенкірхені, Німеччина.

Після перемоги «Фурія Роха» очолила групу В з 6 очками в активі. Італійці йдуть другими – 3 пункти.

Албанія і Хорватія зіграли між собою внічию (2:2) у другому турі Євро-2024 і посідають третє та четверте місця у квартеті В відповідно.

Нагадаємо, 21 червня збірна України у другому турі європейської першості зіграє зі Словаччиною. Головний тренер українців Сергій Ребров на пресконференції заявив, що команда зробила висновки після провального матчу зі збірною Румунії (0:3).

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