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Євро-2024: англійці втратили очки в матчі з Данією

Англійці не змогли втримати переможний результат.

Євро-2024: англійці втратили очки в матчі з Данією
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії зіграла внічию з Данією (1:1) у другому турі групи С Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 18 хвилині форвард «левів» Гаррі Кейн першим встиг на добиванні та відкрив рахунок на табло.

Расмус Хойлунд з Данії (праворуч) проти Кайла Вокера з Англії під час матчу групи C УЄФА ЄВРО 2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Расмус Хойлунд з Данії (праворуч) проти Кайла Вокера з Англії під час матчу групи C УЄФА ЄВРО 2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Гаррі Кейн (ліворуч) з Англії забиває під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Гаррі Кейн (ліворуч) з Англії забиває під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд робить сейв під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд робить сейв під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Джуд Беллінгем (ліворуч) з Англії проти Андреаса Крістенсена з Данії під час матчу групи С Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Джуд Беллінгем (ліворуч) з Англії проти Андреаса Крістенсена з Данії під час матчу групи С Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Олівер Воткінс з Англії (праворуч) проти воротаря Каспера Шмейхеля з Данії під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Олівер Воткінс з Англії (праворуч) проти воротаря Каспера Шмейхеля з Данії під час матчу групи C Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд під час пропущеного голу у матчі групи С Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд під час пропущеного голу у матчі групи С Євро-2024 між Данією та Англією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

За 16 хвилин Крістіансен віддав пас на Юльманна, а той наважився на удар і не помилився – м’яч рикошетом від стійки залетів у ворота.

Англія продовжує очолювати групу С з 4 очками в активі. Данія знаходиться на другій сходинці – 2 пункти.

В іншому матчі групи Словенія і Сербія зіграли внічию (1:1) і розташувалися на третьому та четвертому місці квартету А відповідно.

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024. Про причини невдалого результату – в матеріалі LB.ua. У наступному поєдинку українці зіграють зі словаками 21 червня.

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