Ребров: «Усі повинні виходити на поле з більшим бажанням»

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів на пресконференції перед грою зі Словаччиною, чому його підопічним не вдалося досягнути гарного результату у першій грі на Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

«Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, усі розуміють, що повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Це дійсно важливо, адже ми розуміємо, в який час граємо, кого представляємо. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем», – сказав Ребров.

За його словами, у матчі зі Словаччиною у стартовому складі збірної можуть бути зміни.

«Щодо змін у складі, то вони будуть, напевно. Віталій Миколенко? Подивимося. У нас є мікропошкодження у гравців, навіть сьогодні не всі будуть у загальній групі. Ми граємо на Євро, і всі футболісти намагалися грати на максимум. Є деякі пошкодження, але, сподіваюся, усе буде нормально. Щодо Віталія, то сьогодні він почне тренуватися з командою. У нас є час, але Миколенко не тренувався понад тиждень», – пояснив головний тренер синьо-жовтих.

Нагадаємо, збірна України поступилася Румунії (0:3) у першому раунді групового етапу Євро-2024. Детально про гру – в матеріалі LB. Матч проти Словаччини пройде 21 червня. Початок гри – о 16:00.