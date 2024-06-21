Копа Америка-2024: Аргентина у матчі-відкритті переграла Канаду

Ліонель Мессі не зміг відзначитися голом, але записав до активу асист.

Не лише Європа нині живе футболом: цієї ночі офіційно стартував Копа Америка, який приймають Сполучені Штати. Участь у турнірі беруть 10 команд з південного американського континенту і шість - з північного.

У матчі-відкритті США представлені не були - натомість старт змаганням дали чинні чемпіони світу аргентинці. "Альбіселесте" зіграли з Канадою.

У цьому поєдинку сталася рідкісна для ігор за участю Аргентини річ - Ліонель Мессі так і не зміг забити. Проте навіть за таких умов перевага його збірної сумнівів не викликала. Голи Альвареса та Мартінеса принесли латиноамериканцям перемогу 2:0, а володар рекордної кількості "Золотих м'ячів" все ж не пішов з поля без результативної дії - в нього асист.

Фінал Копа Америка запланований на той самий день, що і Євро-2024 - 14 липня.