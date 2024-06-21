Україна вирвала перемогу в матчі зі Словаччиною на Євро-2024

Збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групи Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 17 хвилині Іван Шранц першим відгукнувся на навіс Гарасліна і пробив головою в лівий кут воріт Трубіна – 0:1. Синьо-жовті мали нагоду зрівняти рахунок на 34-й, але м’яч після удару Тимчика влучив у стійку.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик (по центру) завдає удару по воротах голкіпера Словаччини Дубравки.

Фото: EPA/UPG Микола Шапаренко зрівнює рахунок у матчі Словаччина – Україна на Євро-2024.

У другому таймі Бражко в центрі видряпав м’яч, відпасувавши вперед. Під час контратаки Зінченко підключився ліворуч, отримав пас і покотив паралельно воріт у штрафний майданчик, першим зреагував Шапаренко, забивши у лівий кут воріт. На 72 хвилині Яремчук вибіг в атаку і відпасував на Мудрика – Михайло пробив у воротарський кут і влучив у стійку. На 80 хвилині Яремчук отримав довгий пас від Шапаренка та низом пробив у ворота Словаччини – 2:1.

Фото: EPA/UPG Андрій Ярмоленко (праворуч) бореться за м'яч проти Мілана Шкриньяра у матчі Словаччина – Україна на Євро-2024.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук (праворуч) забиває переможний гол у ворота Дубравки в матчі Словаччина – Україна на Євро-2024.

За підсумками матчу Україна піднялася на другу сходинку групи Е з трьома очками в активі. Словаки теж мають три очки – третє місце. Очолює групу збірна Румунії, маючи найкращу різницю забитих і пропущених голів.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України дякують уболівальникам за підтримку після перемоги над збірною Словаччини на Євро-2024.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України святкують перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.

В іншому матчі другого туру групи Е Бельгія протистоятиме Румунії 22 червня. Початок гри – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першому матчі збірна України поступилася Румунії (0:3). Словаччина водночас мінімально здолала Бельгію (1:0).