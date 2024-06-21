Яремчук – про матч зі Словаччиною: «Ми віддали всі емоції заради цієї перемоги»

Автор переможного голу збірної України у матчі зі Словаччиною Роман Яремчук поділився враженнями від сьогоднішнього поєдинку.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

«Ми отримали великий удар під дих декілька днів тому, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар’єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу», – сказав Роман.

За словами Яремчука, подібні моменти, як у випадку з голом, він відпрацьовує на тренуваннях.

«Мій гол? На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, то обов’язково в грі тобі пощастить. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар’єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок», – зауважив форвард національної команди.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.