Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
ГоловнаСпорт

Яремчук – про матч зі Словаччиною: «Ми віддали всі емоції заради цієї перемоги»

Збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Яремчук – про матч зі Словаччиною: «Ми віддали всі емоції заради цієї перемоги»
Роман Яремчук забиває переможний гол у ворота Словаччини на Євро-2024.
Фото: EPA/UPG

Автор переможного голу збірної України у матчі зі Словаччиною Роман Яремчук поділився враженнями від сьогоднішнього поєдинку.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

«Ми отримали великий удар під дих декілька днів тому, і проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар’єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу», – сказав Роман.

За словами Яремчука, подібні моменти, як у випадку з голом, він відпрацьовує на тренуваннях.

«Мій гол? На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них ставишся серйозно, то обов’язково в грі тобі пощастить. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар’єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок», – зауважив форвард національної команди.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies