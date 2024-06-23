Судаков: «Словаччина показала, що Бельгія теж може програвати»

Український футболіст Георгій Судаков оцінив рівень майбутнього суперника синьо-жовтих на Євро-2024.

Пре це повідомила tribuna.com.

«Футбол — командна гра, і все залежить від нас самих. Звісно, Бельгія має у складі зіркових футболістів — Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тілеманс… Неймовірно сильна команда. Але, як ми побачили на прикладі збірної Словаччини, вони теж можуть програвати. До гри всі рівні. Якщо ми продемонструємо свою найкращу гру й не будемо нікого боятися, у нас великі шанси на позитивний результат», – сказав Георгій.

Поєдинок Україна – Бельгія заплановано на 26 червня. Початок гри – о 19:00.

Нагадаємо, у другому турі групового етапу Євро-2024 збірна України здобула перемогу над Словаччиною (2:1). Детально про матч – в матеріалі LB.ua.