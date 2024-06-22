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Євро-2024: Грузія поділила очки з Чехією у матчі другого туру

Грузини відзначилися першими, але не змогли втримати перевагу.

Євро-2024: Грузія поділила очки з Чехією у матчі другого туру
Фото: EPA/UPG

Збірна Грузії зіграла внічию з Чехією (1:1) у другому турі групи F на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

У кінці першого тайму один з гравців збірної Чехії зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті після відеоперегляду епізоду, одинадцятиметровий реалізував Мікаутадзе, пробивши під праву стійку воріт Станека.

Воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі (праворуч) відбиває удар Вацлава Черні з Чехії (ліворуч) під час футбольного матчу групи F УЄФА ЄВРО-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі (праворуч) відбиває удар Вацлава Черні з Чехії (ліворуч) під час футбольного матчу групи F УЄФА ЄВРО-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Соломон Кверквелія з Грузії (ліворуч) та Адам Глозек з Чехії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі.
Фото: EPA/UPG
Соломон Кверквелія з Грузії (ліворуч) та Адам Глозек з Чехії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі.
Воротар Йіндріх Станек з Чехії пропускає м'яч після пенальті під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Йіндріх Станек з Чехії пропускає м'яч після пенальті під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Вацлав Черні з Чеської Республіки (ліворуч) і Хвіча Кварацхелія з Грузії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Вацлав Черні з Чеської Республіки (ліворуч) і Хвіча Кварацхелія з Грузії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.
Патрік Шик з Чехії (другий праворуч) втрачає можливість забити під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Патрік Шик з Чехії (другий праворуч) втрачає можливість забити під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі, Німеччина.
Патрік Шик (праворуч) з Чехії забиває гол під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Патрік Шик (праворуч) з Чехії забиває гол під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.

Чехи змогли відігратися у другому таймі: на 59-й Патрік Шик першим зорієнтувався в епізоді та грудьми заштовхав м’яч у ворота Грузії після рикошету від стійки.

За підсумками матчу Чехія та Грузія ділять третє і четверте місця у групі F з одним пунктом в активі.

В іншому матчі квартету Португалія зіграє з Туреччиною. Початок гри – о 19:00.

Нагадаємо, збірна України з футболу обіграла Словаччину (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024. Детально про поєдинок – у матеріалі LB.ua

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