Євро-2024: Грузія поділила очки з Чехією у матчі другого туру

Збірна Грузії зіграла внічию з Чехією (1:1) у другому турі групи F на Євро-2024, повідомляє УЄФА.
У кінці першого тайму один з гравців збірної Чехії зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті після відеоперегляду епізоду, одинадцятиметровий реалізував Мікаутадзе, пробивши під праву стійку воріт Станека.
Фото: EPA/UPG
Воротар збірної Грузії Георгій Мамардашвілі (праворуч) відбиває удар Вацлава Черні з Чехії (ліворуч) під час футбольного матчу групи F УЄФА ЄВРО-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Соломон Кверквелія з Грузії (ліворуч) та Адам Глозек з Чехії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі.
Фото: EPA/UPG
Воротар Йіндріх Станек з Чехії пропускає м'яч після пенальті під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між командами Грузії та Чехії в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Вацлав Черні з Чеської Республіки (ліворуч) і Хвіча Кварацхелія з Грузії (праворуч) під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Патрік Шик з Чехії (другий праворуч) втрачає можливість забити під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чехією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Патрік Шик (праворуч) з Чехії забиває гол під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Грузією та Чеською Республікою в Гамбурзі, Німеччина.
Чехи змогли відігратися у другому таймі: на 59-й Патрік Шик першим зорієнтувався в епізоді та грудьми заштовхав м’яч у ворота Грузії після рикошету від стійки.
За підсумками матчу Чехія та Грузія ділять третє і четверте місця у групі F з одним пунктом в активі.
В іншому матчі квартету Португалія зіграє з Туреччиною. Початок гри – о 19:00.
Нагадаємо, збірна України з футболу обіграла Словаччину (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024. Детально про поєдинок – у матеріалі LB.ua.