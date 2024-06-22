Байло – про перемогу на Чемпіонаті Європи: «Приємно бути частиною історичного моменту»

Ксенія Байло в дуеті з Софією Лискун стали першими в історії України чемпіонками Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Ксенія Байло (праворуч) і Софія Лискун (ліворуч) під час нагородження на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Чемпіонка Європи Ксенія Байло у розмові з LB.ua поділилась враженнями від перемоги на континентальній першості з водних видів спорту у парних стрибках з вишки серед жінок.

«Я дуже рада здобути «золоту» нагороду. На попередніх Чемпіонатах Європи ми мали тільки «срібні» та «бронзові» нагороди, а сьогодні нарешті змогли здобути перемогу в цьому виді програми. Я навіть не знала, що ця перемога стала історичною. Коли дізналася, була дуже здивована, адже приємно бути частиною цього історичного моменту. Хочу подякувати нашому президенту федерації Ігорю Лисову за все, що він робить для нас. Дякую кожному захиснику та захисниці України, сьогодні гімн співали саме для них. Дякую особистому тренеру Іллі Целютіну та всім спеціалістам, лікарям, хореографу за їхню працю», – сказала Байло.

За словами спортсменки, під час змагального дня вона танцювала та співала пісні разом зі своєю партнеркою Софією Лискун – це допомогло здобути перемогу.

«Стрибати легко, адже ми відчуваємо один одного під час стрибка. З часом настільки звикаєш, що навіть перестаєш підлаштовуватись під партнера. У цілому, ми на своїй хвилі під час змагань, але сьогодні увесь час танцювали та співали пісні. Можливо, саме це нам допомогло», – розповіла Ксенія.

Байло також наголосила, що після європейської першості всі сили докладатиме для підготовки до Олімпіади в Парижі.

«Дуже хвилююсь, адже це моя перша Олімпіада. Хочеться викластись на максимум та показати свої найкращі стрибки. Звісно, я мрію про медаль Олімпійських ігор», – підсумувала стрибунка у воду.

Нагадаємо, Софія Лискун та Ксенія Байло здобули золоту медаль у парних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія. В активі збірної України зі стрибків у воду 4 медалі: 1 золота, 2 срібних та 1 бронзова.