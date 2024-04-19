Українки привезли нагороди зі Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

Ксенія Байло та Софія Лискун на Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду в Китаї

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун стали бронзовими призерками Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду у Сіані (Китай).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У синхронних стрибках з 10-метрової вишки спортсменки набрали 294.42 бала і посіли третє місце.

"Золото" здобули господарки суперфіналу Кубка світу — представниці Китаю (364.86 бала). Другий результат показали канадські спортсменки (296.10 бала).

За даними НОК, для Байло та Лискун це вже друга бронзова медаль у 2024 році - у березні вони виступили третіми на етапі Кубка світу в Берліні.