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Українки привезли нагороди зі Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду

Ксенія Байло та Софія Лискун — бронзові призерки.

Українки привезли нагороди зі Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Ксенія Байло та Софія Лискун на Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду в Китаї
Фото: World Aquatics

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун стали бронзовими призерками Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду у Сіані (Китай).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У синхронних стрибках з 10-метрової вишки спортсменки набрали 294.42 бала і посіли третє місце. 

"Золото" здобули господарки суперфіналу Кубка світу — представниці Китаю (364.86 бала). Другий результат показали канадські спортсменки (296.10 бала).

За даними НОК, для Байло та Лискун це вже друга бронзова медаль у 2024 році - у березні вони виступили третіми на етапі Кубка світу в Берліні.

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