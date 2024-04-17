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НОК України запропонував правила поводження з “нейтральними” спортсменами на Олімпіаді-2024

Правила надіслали на погодження Комісії спортсменів.

НОК України запропонував правила поводження з “нейтральними” спортсменами на Олімпіаді-2024
НОК України запропонував правила поводження з “нейтральними” спортсменами на Олімпіаді-2024
Фото: EPA/UPG

Для українських спортсменів розробили комплекс розпоряджень щодо поводження з “нейтральними” суперниками на Олімпійських іграх-2024.

Про це розповів президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що йдеться про дуже прості речі: не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не контактувати в принципі, не давати спільні інтерв’ю. 

Спортсменам слід робити все так, щоб “нейтральні” спортсмени бачили, що поруч із ними взагалі не хочуть стояти. 

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“На Олімпійських іграх є обов’язкові моменти. Наприклад, коли на п’єдестал виходять наші спортсмени і там будуть спортсмени з “тієї країни”. Звісно, що вони будуть під нейтральним прапором, у білих костюмах. Але потім, як зазвичай — це за протоколом МОК, — [робиться] спільне фото. Таких фото не робити”, - уточнив Гутцайт.

Ці правила надіслали на погодження Комісії спортсменів.

  • Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

  • Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

  • Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

  • Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.

  • Нейтральні спортсмени не повинні публічно підтримувати вторгнення в Україну, бути пов’язаними з військовими або державними органами безпеки. Незрозуміло, чи буде членство в російському військово-спортивному клубі, такому як ЦСКА, підставою для відмови в нейтральному статусі.

  • Спортсмени мають пройти двоетапну процедуру перевірки. Кандидатури спочатку має затвердити керівний орган індивідуального виду спорту, а потім їх переглядає МОК.

  • Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади у Парижі.

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