НОК України запропонував правила поводження з “нейтральними” спортсменами на Олімпіаді-2024

Для українських спортсменів розробили комплекс розпоряджень щодо поводження з “нейтральними” суперниками на Олімпійських іграх-2024.
Про це розповів президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.
Він зазначив, що йдеться про дуже прості речі: не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не контактувати в принципі, не давати спільні інтерв’ю.
Спортсменам слід робити все так, щоб “нейтральні” спортсмени бачили, що поруч із ними взагалі не хочуть стояти.
“На Олімпійських іграх є обов’язкові моменти. Наприклад, коли на п’єдестал виходять наші спортсмени і там будуть спортсмени з “тієї країни”. Звісно, що вони будуть під нейтральним прапором, у білих костюмах. Але потім, як зазвичай — це за протоколом МОК, — [робиться] спільне фото. Таких фото не робити”, - уточнив Гутцайт.
Ці правила надіслали на погодження Комісії спортсменів.
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Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.
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Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.
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Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.
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Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.
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Нейтральні спортсмени не повинні публічно підтримувати вторгнення в Україну, бути пов’язаними з військовими або державними органами безпеки. Незрозуміло, чи буде членство в російському військово-спортивному клубі, такому як ЦСКА, підставою для відмови в нейтральному статусі.
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Спортсмени мають пройти двоетапну процедуру перевірки. Кандидатури спочатку має затвердити керівний орган індивідуального виду спорту, а потім їх переглядає МОК.
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Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади у Парижі.