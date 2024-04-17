НОК України запропонував правила поводження з “нейтральними” спортсменами на Олімпіаді-2024

Для українських спортсменів розробили комплекс розпоряджень щодо поводження з “нейтральними” суперниками на Олімпійських іграх-2024.

Про це розповів президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що йдеться про дуже прості речі: не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не контактувати в принципі, не давати спільні інтерв’ю.

Спортсменам слід робити все так, щоб “нейтральні” спортсмени бачили, що поруч із ними взагалі не хочуть стояти.

“На Олімпійських іграх є обов’язкові моменти. Наприклад, коли на п’єдестал виходять наші спортсмени і там будуть спортсмени з “тієї країни”. Звісно, що вони будуть під нейтральним прапором, у білих костюмах. Але потім, як зазвичай — це за протоколом МОК, — [робиться] спільне фото. Таких фото не робити”, - уточнив Гутцайт.

Ці правила надіслали на погодження Комісії спортсменів.

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.