Іспанці за бортом: огляд перших матчів-відповідей 1/4 Ліги чемпіонів

У вівторок, 16 квітня, на «Естаді Олімпіко» « Барселона» приймала ПСЖ у вирішальному матчі-відповіді 1/4 ЛЧ. Попередній, у Парижі, завершився перемогою каталонців — 2:3. Для команди Хаві поєдинок був надзвичайним — команда прагнула 17-го півфіналу Ліги чемпіонів. Востаннє вона виходила у півфінальний етап турніру в сезоні 2018/2019.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал (ліворуч) з «Барселони» проти Кіліана Мбаппе з ПСЖ у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Барселоні, 16 квітня 2024 р.

У лазареті «Барселони» — Гаві й Алекс Бальде. Серхі Роберто і Крістенсен також не допомогли через перебір жовтих карток.

Єдиним відсутнім гравцем у складі ПСЖ був Кімпембе: французький захисник травмував ахілл і не грає з лютого минулого року.

У стартовому складі «Барси» вийшли: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу, Френкі де Йонг, Педрі, Гюндоган, Ламін Ямал, Рафінья та Левандовський.

У ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос, Лукас Ернандес, Нуну Мендес, Заїр-Емері, Вітінья, Руїс, Дембеле, Баркола та Мбаппе.

Парижани розпочали матч з тотального пресингу й контролю м'яча. Однак перша атака «Барселони» на 12-й хвилині відразу вилилася в гол. Араухо перевів управо на Ямала, той чудово обіграв Мендеша, змістився до центру штрафного й віддав передачу на Рафінью, який лівим коліном пробив у ворота Доннаруми — 1:0.

«Барселона» почулася впевненіше й узялася пресингувати суперника.

Однак казка для каталонців закінчилася на 29-й хвилині: Баркола вийшов у контратаку, Араухо не встигав якісно зупинити француза, тож збив його перед власним штрафним. Арбітр без вагань показав захисникові «Барселони» червоне світло та призначив стандарт. «Барса» залишилася в меншості.

Тренерський штаб «синьо-гранатових» одразу виконав вимушену заміну: замість молодого Ламіна на поле вийшов Іньїго Мартінес.

На 40-й хвилині Баркола подав з лівого флангу, Мбаппе не встиг, але на допомогу йому кинувся Дембеле: пробив під перекладину й зрівняв рахунок — 1:1.

Фото: EPA/UPG Гравець ПСЖ Усман Дембеле (третій праворуч) забиває гол (1:1) у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Барселоні, 16 квітня 2024

Після перерви небезпечного удару у ворота «Барселони» завдав Хакімі, його удар чудом парирував Тер Штеген.

На 54-й хвилині ПСЖ розіграв кутовий, Хакімі спокійно відпасував на Вітіньйо, який здалеку пробив у лівий кут воріт Тер Штегена — 1:2.

«Барселона» відразу відповіла атакою: Гюндоган отримав м'яч у штрафному майданчику і дивом не влучив.

На 57-й хвилині арбітр показав ще одну червону картку — тренерові «Барси»: через емоції він ударив ногою борд Ліги чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Ігровий момент матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Барселоні, 16 квітня 2024

На 59-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота «Барселони»: Канселу дуже небезпечним підкатом у власному штрафному намагався перервати довгу передачу Дембеле, арбітр миттю зафіксував порушення правил. Мбаппе впевнено пробив пенальті — 1:3.

Цього вечора арбітр був безжалісним і на 65-й хвилині показав ще одне вилучення, цього разу для тренера воротарів «Барселони».

На 89-й ПСЖ вийшов у контратаку, Мбаппе пробив, Тер Штеген відбив, далі головою відпрацював Вітінья, ще один відскок, Кунде намагався винести м'яч з власного штрафного, той рикошетом потрапив знову до Мбаппе, француз не помилився з другим шансом — 1:4.

48-й гол Мбаппе в Лізі чемпіонів зрівняв його в списку бомбардирів з Шевченком та Ібрагімовичем.

🇫🇷 Eso sí, este martes Mbappé reafirmó su lealtad al PSG: "¡Orgulloso de representar a París!"



❤️ Su amor por el club y la ciudad es innegable pic.twitter.com/VKf2S4Xs90 — MARCA (@marca) April 17, 2024

Попри важкий психологічний стан, голкіпер «Барселони» на 93-й хвилині все ж відбив потужний удар Мбаппе з краю поля.

Фінальний свисток зафіксував болісну поразку «Барселони» й неймовірно важливу перемогу парижан. За сумою двох матчів ПСЖ здолав суперника з рахунком 4:6 і став першим півфіналістом.

Страшний сон каталонців повторився: 16 лютого 2021 року в 1/8 стадії ЛЧ ПСЖ на «Камп Ноу» розгромив «Барселону» — 1:4.

Хаві Ернандес, головний тренер «Барселони», прокоментував помилку судді й чудовий виступ команди в турнірі: «Засмучений, злий, бо думаю, що ми заслуговували вийти в плей-оф. Одинадцять проти одинадцяти, ми були добре організовані. Гра повністю визначає плей-оф. Для мене це занадто — давати червону картку за цю гру. Недобре залишатися вдесятьох, і з цього моменту гра стає зовсім іншою. У нас були явні моменти, але ми завжди відставали, тому що з десятьма футболістами на полі дуже важко. Прикро, що робота сезону закінчується через суддівське рішення. Це вилучення зайве. Я сказав арбітру, що він був дуже поганий, що це була катастрофа. Це вбило нічию. Це все змінило. Не люблю говорити про суддів, але ми повинні це сказати, не можемо мовчати. Ми зіграли дуже пристойну кампанію в Лізі чемпіонів, я сказав би — чудову».

💥👉 Gündogan no se corta al criticar la derrota del Barcelona y señala a Araujo



😖 "Es duro decirlo..."

https://t.co/2a0oHS358Q pic.twitter.com/cJSMSDMt4c — MARCA (@marca) April 17, 2024

Луїс Енріке, наставник ПСЖ, у післяматчевому інтерв'ю позитивно прокоментував переможний поєдинок: «Я дуже пишаюся. Сьогодні ми показали те, що хотіли зробити. Пропустили гол, але залишилися неушкодженими психологічно. Продовжували грати, атакувати. Зробили все можливе, щоб бути кращими за "Барселону". Мої гравці показали багато характеру, багато ентузіазму, багато бажання. Цією перемогою ми завдячуємо нашим уболівальникам, особливо тим, хто був тут цього вечора. Грати проти "Барселони" було надзвичайно складно. У сентиментальному, емоційному плані для мене. А з погляду футболу хотів би, щоб мені не доводилося грати з ними ще багато разів. Але я дуже задоволений тим, що пройшов через це».

«Боруссія Дортмунд» — «Атлетіко Мадрид»

У паралельному матчі на стадіоні «Зігналь Ідуна Парк» «Боруссія Дортмунд» зустрілася з «Атлетіко Мадрид».

«Червоно-білі» мали перевагу — вони виграли перший матч на «Метрополітано» з рахунком 2:1, але в цьому поєдинку німці грали вдома.

Стартовий склад «Атлетіко»: Облак, Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета, Льоренте, Коке, Де Паул, Мората та Грізманн.

«Боруссія»: Кобель, Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Забітцер, Емре Джан, Брандт, Санчо, Адеємі та Фюллькруг.

Фото: EPA/UPG Гравець «Боруссії» Ніко Шлоттербек (угорі) проти Альваро Морати з «Атлетіко» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у Дортмунді

Матч у Дортмунді розпочався на максимальних швидкостях. Уже на 5-й хвилині Мората відірвався, залишився сам перед голкіпером, але пробив неточно. Перший і одразу максимально небезпечний шанс мадридців у матчі.

«Боруссія» порівняно з попереднім матчем почала з пресингу й володіння м'ячем. «Атлетіко» добре закривався, гальмуючи суперника.

На 34-й «Атлетіко» не витримав тиску й пропустив гол: Юліан Брандт отримав м'яч у штрафному, втік від Вітселя й потужно пробив; Облак відбив, але м'яч зрикошетив від голкіпера точнісінько в сітку — 1:0.

За п'ять хвилин дортмундці забили вдруге: хороша комбінація на лівому фланзі німецької команди, яку Матсен завершив поперечним ударом точнісінько в нижній правий кут воріт Облака — 2:0.

Команда Терзича зі самого початку наполегливо тиснула на ворота і створювала проблеми «Атлетіко». Під кінець першого тайму «Боруссія» зуміла зрівняти загальний рахунок двох поєдинків і створити перевагу в один м'яч.

Однак індивідуальна помилка німця ненадовго схилила терези в бік «матрацників»: на 49-й хвилині Грізманн подав кутовий, Ермосо навісив на дальню штангу, і центральний захисник неточною спробою відбити удар відправив м'яч у сітку воріт — 2:1. Завдяки такому подарунку від «Боруссії» «Атлетіко» зрівняв загальний рахунок зустрічей — 3:3.

У перерві мадридці провели потрійну заміну: Морату, Науеля Моліну й Аспілікуету ротували на Барріоса, Рікельме й Корреа.

⏯️ ¡Vuelve a rodar el esférico!

🔁 Triple cambio en el Atleti:



🔺 Barrios, Correa y Riquelme

🔻 Morata, Molina y Azpilicueta



• #AúpaAtleti • #BVBAtleti • #UCL • pic.twitter.com/xQCEJrYlB1 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 16, 2024

На 64-й хвилині заміни чудово спрацювали: команда Сімеоне пробила кілька разів, Кобель оформив чудовий сейв, м'яч потрапив до Корреа, який з другої спроби вразив ворота — 2:2.

Але «Боруссія» не занепала духом і на 70-й хвилині зрівняла загальний рахунок: Матсен подав з флангу, Ніколас Фюллькруг у повітрі переграв Хіменеса і пробив головою, м'яч від стійки зрикошетив у ворота — 3:2. Абсолютно непередбачуваний сценарій!

Через п'ять хвилин дортмундці забили вчетверте і вийшли вперед: Марсель Забітцер отримав м'яч після відскоку в штрафному майданчику й лівою ногою потужно пробив по воротах — 4:2.

⏱️ 34': Dortmund 1-0 Atlético (Agg 2-2)

⏱️ 39': Dortmund 2-0 Atlético (Agg 3-2)

⏱️ 49': Dortmund 2-1 Atlético (Agg 3-3)

⏱️ 64': Dortmund 2-2 Atlético (Agg 3-4)

⏱️ 71': Dortmund 3-2 Atlético (Agg 4-4)

⏱️ 74': Dortmund 4-2 Atlético (Agg 5-4)



MADNESS. pic.twitter.com/aDYSPEV4nU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024

За сумою двох матчів арбітр зафіксував перемогу «Боруссії Дортмунд» — 5:4. Востаннє «джмелі» забивали чотири голи в домашньому матчі Ліги чемпіонів тому-таки «Атлетіко» (4:0) у груповому етапі сезону 2018/2019.

Едін Терзич, тренер «Боруссії Дортмунд»: «Я щасливий, надзвичайно гордий. Атмосфера сьогодні була надзвичайно гарною. Були два моменти, які могли відкинути нас, але ми були сильними й у підсумку заслужили на прогрес. Я з гордістю можу сказати, що ми заслужили на прогрес проти такої команди, як "Атлетіко Мадрид"».

Тренер «Атлетіко Мадрид» Дієго Сімеоне проаналізував матч так: «Я в порядку, тому що команда до кінця намагалася виграти гру, яка була протилежною тому, чого ми хотіли. Не кажучи вже про те, що на «Метрополітано» мали гольові ситуації, щоб збільшити результат.

Вони добре відреагували на нічию 2:2 і виграли матч саме завдяки тому, що взяли гру в штрафних майданчиках.

Хочу їх привітати. Гравці виконали величезну роботу. Ми приїхали сюди, щоб викластися по максимуму, і нам більше нічого сказати. Це футбол. Ми повинні привітати наших суперників. Знати, що змагалися якнайкраще. І продовжувати думати про Ла Лігу.

Вони переважали, а коли вони переважають, ви повинні їх привітати».