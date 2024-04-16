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Сьогодні "Барселона" та "ПСЖ" визначатимуть півфіналіста Ліги чемпіонів

Паризький клуб спробує взяти реванш за домашню поразку 2:3.

Сьогодні "Барселона" та "ПСЖ" визначатимуть півфіналіста Ліги чемпіонів
"ПСЖ" - "Барселона" (архівне фото)
Фото: https://www.fcbarcelona.com/

Сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів - "Барселона" - "ПСЖ".

Гра  розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Паризький клуб спробує взяти реванш за домашню поразку 2:3.

"Барселона" ж підходить до матчу у статусі фаворита. Підопічні Хаві у першому матчі програючи з рахунком 1:2, змогли забити двічі і вирвати перемогу.

13 квітня "Барселона" у матчі Ла Ліги з рахунком 1:0 перемогла "Кадіс". ПСЖ матчу у вихідні не проводив. 

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet  вважають лідером "Барселону". Коефіцієнт на перемогу каталонців у основний час  - 2,26. Успіх ПСЖ на чужому полі експерти оцінили коефіцієнтом 3,00. Ніча помножить ставку на 3,95.

На прохід "Барселони" до півфіналу Ліги чемпіонів ставлять із коефіцієнтом 1,32.

На прохід парижан – 3,50. 

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