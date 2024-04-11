​Вольова перемога «Барселони» й іспанський вечір у Мадриді

ПСЖ — «Барселона»

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

У середу на «Парк де Пренс» ПСЖ приймав «Барселону». Каталонці прибули на матч після 10-денної перерви в Чемпіонаті Іспанії, що дала можливість команді Хаві добре вивчити суперника й підготуватися.

Через травми поєдинок у Парижі за «Барселону» пропустили Бальде й Гаві, а за ПСЖ не зіграли Кімпембе й Мукіеле, Ахтафа теж пропустив матч через дискваліфікацію.

У стартовому складі «Барси» вийшли: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарсі, Кансело, Серхі Роберто, Френкі де Йонг, Гюндоган, Ламін Ямал, Рафінья та Левандовський.

Луїс Енріке сформував свою стартову одинадцятку з таких гравців: Доннарумма, Нуно Мендес, Лукас Ернандес, Беральдо, Маркіньос, Вітінья, Фабіан Руїс, Асенсіо, Кан Ін Лі, Дембеле та Мбаппе.

Матч розпочався на максимальних швидкостях і з пресингу. Уже на 6-й хвилині Мбаппе отримав пас від Нуно Мендеша у штрафному майданчику, оточений трьома гравцями «Барселони» нападник намагався пробити, але м'яч пролетів повз ворота.

Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague

ПСЖ продовжив атакувати, але йому бракувало чіткості у фіналі. «Барса» компактно захищалася поруч з воротами, однак у середині першого тайму перехопила ініціативу. На 23-й хвилині вийшла в атаку з правого флангу: Серхі Роберто віддав передачу на Рафінью, який завдав сильного удару лівою ногою, але голкіпер парижан дотягнувся й перевів м'яч на кутовий.

Першу жовту картку в матчі отримав Серхі Роберто — іспанський футболіст пропустить наступний матч через дискваліфікацію.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

На 37-й Левандовський змістив м'яч праворуч на Ямала, іспанець виконав верхову подачу, яка змусила Доннарумму вибігти з воріт на відбивання, але цим вчинком голкіпер лише допоміг Рафіньї: вінгер з правої ноги пробив у сітку воріт й оформив свій перший гол у Лізі чемпіонів УЄФА — 0:1.

Згідно зі статистикою, у першому таймі гра була рівною. «Барселона» 10 разів ударила по воротах, двічі — у площину, а ПСЖ — вісім, з яких три – у площину. Утім каталонцям пощастило трохи більше, на перерву вони пішли з перевагою.

На 48-й хвилині Дембеле отримав м'яч у штрафному майданчику й виконав приголомшливий удар лівою ногою, який проскочив повз руку Тер Штегена — 1:1.

На 51-й хвилині ПСЖ пройшов правив флангом, Фабіан Руїс віддав пас на Вітіньйо, який низом пробив у дальній кут воріт — 2:1. Тобто лише за три хвилини парижани відіграли пропущений м'яч і вирвалися вперед.

На 62-й хвилині «Барселона» зрівняла рахунок: фантастичний пас від Педрі на Рафінью, який вийшов уперед і в дотик влучно пробив на дальню стійку — 2:2.

На 76-й хвилині наставник «Барси» провів подвійну заміну: Рафінью та Френкі де Йонга — на Крістенсена й Феррана Торреса.

Уже на 77-й хвилині тактичні зміни Хаві спрацювали: Гюндоган виконав навіс з кутового, а Крістенсен першим дотиком до м'яча головою пробив по воротах — 2:3. На 88-й той-таки Крістенсен отримав гірчичника, як і Серхі, він пропустить матч-відповідь на домашній арені.

Фото: https://www.fcbarcelona.com/

Фінальний свисток зафіксував дуже цінну виїзну перемогу «Барселони». Обидві команди показали рівну гру — про це свідчить статистика ударів у площину воріт (в обох команд по шість), але цього вечора удача була на боці «синьо-гранатових».

Головний тренер «Барселони» Хаві прокоментував перемогу команди: «Звичайно, це велика перемога, грати на виїзді в Лізі чемпіонів — це велика перемога. Ми грали дуже добре, особливо в захисті, тактично діяли чудово. Вінгери дуже допомогли. Це була важка робота, гра ще попереду, і «Парі» залишається однією з кращих команд у Європі на цю мить. Це заслуга академії: що Кубарсі в 17 років, що Ламін у 16 років, а також Фермін, який цього сезону вперше потрапив до першої команди, були готові грати тут. Після цього ми лише на півдорозі. Це невелика перевага, але це велика перемога. Тепер потрібно добре відновитися».

Луїс Енріке,головний тренер «Парі Сен-Жермен» прокоментував так: «Очевидно, що це поразка, якої ми не хотіли. У нас були хороші моменти. Ми протистояли хорошій команді. Добре пресингували у другому таймі. Але вони були хороші, і вони повернули собі лідерство. Ми повинні думати про наступний тиждень як про фінал. Очевидно, що нам є над чим працювати та вдосконалюватися. Але зараз увага зосереджена на другому етапі в Барселоні».

Атлетіко Мадрид – Боруссія Дортмунд

Фото: https://twitter.com/Atleti

У паралельному матчі на арені «Метрополітано» «Атлетіко» зустрівся з «Боруссією Дортмунд». Підопічні Сімеоне дуже сильні вдома, адже саме на домашній арені «матрацники» у попередньому турі вибили срібного призера ЛЧ «Інтер» з європейського турніру, тож у цьому поєдинку вони розраховували лише на перемогу.

Стартовий склад «Атлетіко»: Облак; Моліна, Вітсель, Хіменес, Аспілікуета, Ліно; Льоренте, Коке, Де Пауль; Грізманн і Мората.

Одинадцять гравців «Боруссії» Дортмунд на матч ¼ ЛЧ: Кобель, Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен, Кан, Сабітцер, Нмеча, Санчо, Адейємі та Фюллькруг.

Матч розпочався з тотального пресингу господарів. Жахлива помилка «Боруссії» у виході з м'ячем призвела до швидкого гола мадридців: Кобель віддав пас на Маацену на власній половині, Де Пауль обікрав його та забив перший гол у матчі – 1:0.

На 7-й хвилині «Атлетіко» був близький до другого голу: Грізманн віддав передачу на Вітселя, а той вражаючим прийомом виконав потужний удар у ворота суперників, але на цей раз Кобель був готовий та оформив сейв перевівши м'яч на кутовий.

Через несамовиту швидкість та пресинг «Атлетіко» дортмундці почали допускати абсолютно безглузді помилки поруч з власними воротами.

Фото: https://twitter.com/Atleti

На 32-й хвилині черговою помилкою скористався Самуель Ліно: Дортмундці помилилися поруч зі власним штрафним, м'яч дійшов до Морати, іспанець віддав його на Грізманна, той перекидає його через Рюерсона на Ліно, який навісним ударом переграв Кобеля – 2:0.

Під таким тиском іспанської команди оборона Боруссії розсипається миттєво.

Перший потенційно гольовий шанс «Боруссія» створила на 45+1 хвилині: Санчо отримав м’яч на правому фланзі, а потім виконав удар, але зависоко.

У першому таймі «червоно-білі» значно переважали та завдавали чимало проблем німцям.

Після перерви «Боруссія» почала діяти агресивніше, але «Атлетіко» втримав перевагу.

Фото: https://twitter.com/Atleti

На 75-й хвилині Кобель здійснив приголомшливий сейв: Грізманн виконав штрафний удар, Ліно добре увімкнутися в епізод та пробив у ворота, але голкіпер врятував.

На 82-й «Боруссії» все ж вдалось забити: Себастьян Алле отримав від Брандта і з розвороту пробив по воротах – 2:1.

На 87-й хвилині Байноу-Гіттенс з правого боку з-за меж штрафного завдав блискавичного удару, але після відбивання головою Аспілікуета відправив м'яч у хрестовину.

На останній компенсованій хвилині Дортмунд проводив завершальну атаку у матчі, Брандт підстрибнув, щоб направити удар головою у ствір воріт, але м'яч потрапив точнісінько у стійку.

Дієго Сімеоне, тренер «Атлетіко де Мадрид» прокоментував матч: «Я думаю, що всі ігри на цьому етапі будуть дуже рівними, ми бачили це у всіх іграх, і в нашій також. Це дуже складний суперник, з яким ми зіткнемося. У першому таймі, я вважаю, ми переважали, ми провели дійсно хороший матч до 70-ї хвилини. Ми добре контролювали гру і змогли збільшити перевагу. Але у них є ситуації, чудові гравці, і вони зробили рахунок 2-1. У підсумку все могло закінчитися внічию».

Едін Терзіч, тренер дортмундської «Боруссії»: «Все залишається відкритим. Перші 30 хвилин були недостатньо хорошими. Часто на цьому рівні все вже закінчується, якщо ви робите стільки помилок. Але ми не погодилися з цим і досі зуміли показати, на що ми здатні. Сьогодні ми відчули, чого вони хочуть, і тепер ми знаємо, що нам робити вдома».