Сьогодні відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" - "Манчестер Сіті"

Сьогодні відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 - мадридський "Реал" прийме на своєму полі "Манчестер Сіті".

Гра відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Орієнтовні склади:

"Реал": Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго

"МС": Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Аканджі — Де Брюйне, Родрі, Бернарду — Фоден, Голанд, Гріліш

Підопічні Карло Анчелотті проводять феноменальний сезон із погляду загальних результатів. На рахунку "вершкових" у кампанії-2023/24 наразі лише дві поразки з урахуванням матчів у всіх турнірах. Та й перша з них була аж у кінці минулого року в рамках 6-го туру Ла Ліги, а друга сталася вже в овертаймах 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

У турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, враховуючи такі результати, проблем у гравців "Реала" не спостерігається. Із перевагою над "Барселоною" у вісім очок команда Анчелотті стрімко рухається до чемпіонства.

А ось "Манчестер Сіті" потрапив до чвертьфіналу ЛЧ, можна сказати, майже автоматично, адже данський "Копенгаген" серед усіх учасників плей-оф виглядав найлегшим жеребом серед усіх можливих. У таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" перебуває лише на третьому місці, відстаючи від "Арсеналу" та "Ліверпуля" на одне очко за сім поєдинків до кінця сезону.

Також попереду у "містян" півфінал Кубка Англії з "Челсі".

Щодо прогнозів на сьогоднішній матч, то експерти Favbet вважають незначними фаворитами підопічних Пепа Гвардіоли: на перемогу "Манчестер Сіті" приймають ставки з коефіцієнтом 2.72, а успіх мадридського клубу оцінюють у 2.82. Нічийний результат зустрічі - у 3.55.