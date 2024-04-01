Дубль Довбика, травма Яремчука і сухий матч Луніна: українці у 30-му турі Ла Ліги

Забивши двічі, Артем повернувся в лідери бомбардирської гонки. У нього 16 голів, стільки ж разів відзначилися Джуд Беллінгем й Анте Будимир, але на їхньому рахунку менше асистів.

«Валенсія» — «Мальорка»

Фото: https://www.valenciacf.com/

На «Местальї» в суботу, 30 березня, «Валенсія» зустрілася з «Мальоркою».

Роман Яремчук вийшов у стартовому складі. Однак уже на 17-й хвилині його замінив Дієго Лопес. Як зазначив головний тренер «кажанів» Бараха на післяматчевій пресконференції, у Романа занадто напружені м'язи після виснажливої серії за збірну України.

На 22-й хвилині після фантастичної передачі Пепелу Уго Дуро пробив, але нога Настасича завадила оформити гол.

На 29-й хвилині Дієго Лопес влучив у руку Омарові Маскарелю — арбітр призначив пенальті. Після консультації з VAR Аріас скасував його. Самого Маскареля замінили: сильний удар спричинив травму, футболіст пропустить фінал Кубка.

Наприкінці основного часу першого тайму чудовий шанс мав знову Уго Дуро: нападник пробивав з правого краю штрафного, м'яч прокотився поруч зі стійкою. Згодом на 49-й «Валенсія» створила божевільний момент: Пепелу зі штрафного скерував м'яч у сітку, голкіпер суперника відбив його поперед себе, після чого Гонсалес кинувся добивати, але Відаль підстрахував воротаря й надійно головою відправив кулю якнайдалі.

Фото: https://www.valenciacf.com/

На 72-й Уго Дуро після навісу з правого флангу головою замикав під поперечину, Домінік Грейф дотягнувся до м'яча й перевів його на кутовий.

На 84-й хвилині Неманья Радоньїч отримав діагональну передачу від Антоніо Санчеса й пробив у дальній кут, воротар парирував удар.

Після перерви «Валенсія» була однозначним фаворитом, але так і не відзначилася.

Матч завершився з нулями на табло. «Валенсія» тепер на 8-му місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 очком. «Мальорка» посідає 15-те місце з 31 балом у запасі.

«Жирона» — «Реал Бетіс»

У неділю, 31 березня, у рамках 30-го туру Ла Ліги «Жирона» приймала «Реал Бетіс». Їй ще ніколи не вдавалося перемогти його у Прімері.

Українські футболісти Артем Довбик і Віктор Циганков вийшли у стартовому складі.

Перша половина тайму виявилася спокійною та нерезультативною для обох команд. На 33-й хвилині після навісу Порту Артем Довбик на ударній позиції пробив головою — неточно. У епізод втрутилися арбітри VAR. Хіль Мансано також переглянув повтор і без вагань вказав на 11-метрову позначку, оскільки м'яч влучив у високо підняту руку захисника «Реала Бетіс». Артем Довбик точним ударом у правий кут воріт відкрив рахунок — 1:0.

Далі гра набрала обертів і пожвавішала. На останніх компенсованих хвилинах першого тайму після обрізки Давіда Лопеса Вілліан Жозе із 30 метрів перекинув м'яч через Гассанігу, який задалеко вийшов з воріт, — 1:1.

По перерві український дует чудово обіграв оборону суперника: Віктор Циганков обійшов захисника і віддав передачу на дальній кут штрафного майданчика, де Артем Довбик не зміг упоратися з воротарем. Та вже на 65-й хвилині Віктор Циганков з центрального кола виконав чудовий пас на Порту, який розрізною передачею у дотик асистував на Довбика, тоді нападник вийшов сам на сам з голкіпером і холоднокровно переграв його — 2:1. Дубль українця після восьмиматчевої сухої серії.

just thinking about that time Tema Dovbyk had a 6 minute hat trick in La Liga for Girona pic.twitter.com/ZNVxMg6Wns — Jonny 2 Gnar 🤙 🇺🇸🇺🇦© (@2_gnar) March 28, 2024

Однак «Реал Бетіс» не збирався здаватись. На 75-й хвилині точний навіс з правого флангу виконав Пабло Форналс. Захисник «Жирони» Давід Лопес намагався перервати передачу, але його неточністю вдало скористався Віліан Жозе й удруге поцілив у ворота Гассаніги — 2:2. Точнісінько у центр!

На 79-й хвилині шанс відзначитися мав Віктор Циганков: Гарсія віддав передачу з правого кута штрафного, Віктор пробив у дальній нижній кут воріт, але рикошет від Пеццелли перевів м'яч на кутовий.

Невдовзі наставник «Жирони» Мічел зняв з поля Давіда Лопеса, Порту й Циганкова та посилив команду нападником Крістіаном Стуані, півзахисником Пабло Торре та Янхелем Ерерою.

Тактика двох нападників чудово спрацювали. На 90+2 хвилині з лівого флангу закинули на Довбика, який у дотик перекинув на Стуані. Руй Сілва зупинив удар уругвайця, але нападник у падінні скоригував м'яч «ударом скорпіона» й вивів команду вперед — 3:2.

Фото: https://twitter.com/GironaFC

«Жирона» вирвала перемогу та здобула цінні три очки у боротьбі за чемпіонство. Наразі підопічні Мітчела посідають третю сходинку з 65 очками в активі.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz. pic.twitter.com/zS56Meg1oB — Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024

Оформивши дубль у матчі Артем повернувся у лідери бомбардирської гонки. Українець забив 16 голів, стільки ж разів відзначилися Джуд Беллінгем та Анте Будімір, але на їхньому рахунку менше асистів.

«Реал» Мадрид – «Атлетік» Більбао

Фото: Реал Мадрид

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» зустрівся з «Атлетік Більбао». Український голкіпер Андрій Лунін традиційно у 12-му матчі поспіль вийшов у складі.

Мадридці з перших хвилин матчу взяли на себе ініціативу. Вже на 8-й хвилині рахунок у матчі відкрив Родріго: бразилець отримав м'яч на лівому фланзі, проник всередину і з лінії півкола гостро пробив у дальній кут воріт воротаря «червоно-білих» – 1:0.

На 39-й хвилині після подачі з кутового Гурусета скинув головою м'яч за межі штрафного, Вальверде опинився на м'ячі та завдав неймовірного удару у лівий кут воріт, але голкіпер оформив неймовірний сейв.У першому таймі гості завдали всього два удари, які не відрізнялися особливою небезпекою для українського воротаря.

На 49-й хвилині мадридці скористались контрвипадом: Родріго скинув на хід Брахіму Діасу, який потужно пробивав у дальній нижній кут, м'яч вдарився у стійку.

На 52-й свій шанс отримав Атлетік: після подачі з кутового удару з 10-ти метрів завдав Іньякі Вільямс, але Андрій Лунін відбив м'яч. На 73-й «королівський клуб» провів блискавичний контрвипад: Беллінгем віддав передачу на Родріго, який наодинці прийняв м'яч, обійшов захисника і пробив низом повз Агірресабалу – 2:0.

Classic Real Madrid counter-attacking football pic.twitter.com/UOeyFpfmh6 — Dr Yash  (@YashRMFC) March 31, 2024

На 90+2 хвилині під великі овації стадіону на заміну Дані Карвахалю вийшов Едер Мілітао, бразилець відновився після розриву хрестоподібної зв'язки. Нагадаємо, у цьому сезоні Едер зіграв лише в одному матчі першого туру Ла Ліги, проти того ж «Атлетік». Футболіст травмувався та був замінений.

У підсумку 30-го туру «Реал» Мадрид очолює турнірну таблицю Ла Ліги маючи відрив у 8 очок від «Барселони» та у 10 від «Жирони».