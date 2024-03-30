В українському футболі вперше призначили арбітрів за допомогою жеребкування

Новацію, про яку у своїй програмі заявляв новий президент УАФ Андрій Шевченко, протестували на півфіналах Кубка України.

Українська асоціація футболу провела безпрецедентну для себе подію: у п'ятницю відбулося жеребкування арбітрів на півфінали цьогорічного розіграшу Кубка України.

Як повідомляє сайт УАФ, про впровадження такої процедури у своїй програмі говорив новий президент організації Андрій Шевченко. Комітет арбітрів на чолі з Катериною Монзуль вирішив провести тестування саме на кубкових змаганнях.

Шляхом жеребу було визначено, що півфінал між донецьким "Шахтарем" та одеським "Чорноморцем", який відбудеться 3 квітня, розсудить бригада на чолі з Віктором Копієвським з Кропивницького. А на матчі іншої пари, житомирського "Полісся" та полтавської "Ворскли", працюватиме Максим Козиряцький із Запоріжжя. Цей поєдинок запланований на 4 квітня.

На обох півфіналах буде присятня система ВАР для перегляду відеоповторів.