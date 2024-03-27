Польща стала останнім учасником Євро-2024

У драматичному фіналі відбору "Кадра" змогла подужати Вельс лише в серії пенальті.

Після сенсаційного дебютного виходу збірної Грузії на Євро-2024 та яскравої перемоги України над Ісландією єдиним питанням залишалося, хто складе їм компанію у фінальній частині континентальної першості - Вельс чи Польща.

Як пише UEFA, фінал плей-оф на стадіоні у Кардіффі виявився безгольовим. Командам не вистачило ані 90, ані 120 хвилин, щоб визначити переможця або бодай відзначитися. Наприкінці екстратайму господарі залишилися в меншості, але скористатися перевагою полякам забракло часу й сил.

Тож долю останньої 24-ої путівки на Євро визначила серія пенальті. Обидві збірні з виконанням одинадцятиметрових впоралися добре - окрім заключного удару Вельсу. Деніел Джеймс пробив - голкіпер Польщі Войцех Щензни парирував і приніс своїй команді омріяну перемогу.

На полях Німеччини на Польщу чекає вкрай складна група: їхніми суперниками будуть Франція, Нідерланди та Австрія.