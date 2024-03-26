Грузія перемогла команду Греції у серії післяматчевих пенальті.

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Грузія вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу

Збірна Грузії з футболу стала 22-ю учасницею Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Грузія перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Греції - 4:2. Ігровий час закінчився з рахунком 0:0.

Таким чином збірна Грузії вперше в історії зіграє у фінальному турнірі континентальної першості.

Чемпіонат Європи пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Матчі приймуть стадіони в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

Зараз триває матч між збірними України та Ісландії, рахунок 1:1.