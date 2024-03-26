Грузія вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу

Збірна Грузії з футболу стала 22-ю учасницею Євро-2024.
Про це повідомляє УЄФА.
Грузія перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Греції - 4:2. Ігровий час закінчився з рахунком 0:0.
Таким чином збірна Грузії вперше в історії зіграє у фінальному турнірі континентальної першості.
Чемпіонат Європи пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Матчі приймуть стадіони в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.
Зараз триває матч між збірними України та Ісландії, рахунок 1:1.
- Збірна України U19 розгромила Швейцарію U19 з рахунком 3:0.
- Молодіжна збірна України з футболу (U-21) 26 березня також провела поєдинок проти команди Азербайджану у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21). Наші гравці теж перемогли. Рахунок - 3:0 на користь синьо-жовтих.