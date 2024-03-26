>
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Безугла і Третьякова пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України "неуповноваженими особами"
Безугла і Третьякова пропонують карати позбавленням волі за представлення інтересів України "неуповноваженими особами"
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Грузія вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу

Грузія перемогла команду Греції у серії післяматчевих пенальті.

Грузія вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
Грузія вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу
Фото: УЄФА

Збірна Грузії з футболу стала 22-ю учасницею Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Грузія перемогла у серії післяматчевих пенальті команду Греції - 4:2. Ігровий час закінчився з рахунком 0:0.

Таким чином збірна Грузії вперше в історії зіграє у фінальному турнірі континентальної першості.

Підписуйтесь на наш Google News

Чемпіонат Європи пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. 

Матчі приймуть стадіони в Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

Зараз триває матч між збірними України та Ісландії, рахунок 1:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies