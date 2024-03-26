Молодіжна збірна України з футболу перемогла команду Азербайджану у відборі на Євро-2025

Україна забила у ворота Азербайджану три голи.

Молодіжна збірна України з футболу 26 березня провела поєдинок проти команди Азербайджану у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21).

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Збірна України грала зі збірною Азербайджану у Баку. Матч закінчився з рахунком 0:3 (0:2) на користь України.

Голи забили Яцик (25), Очеретько (40) та Рубчинський (56).

Збірна України очолює групу F із 18 очками після 6 матчів.