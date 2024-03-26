Молодіжна збірна України з футболу перемогла команду Азербайджану у відборі на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу 26 березня провела поєдинок проти команди Азербайджану у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21).
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Збірна України грала зі збірною Азербайджану у Баку. Матч закінчився з рахунком 0:3 (0:2) на користь України.
Голи забили Яцик (25), Очеретько (40) та Рубчинський (56).
Збірна України очолює групу F із 18 очками після 6 матчів.
- Молодіжна збірна України з футболу зіграла товариський матч з олімпійською збірною Марокко (U23). Єдиний гол у матчі на 19-й хвилині забив півзахисник збірної України Олег Очеретько.
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Збірна України з футболу 26 березня у Вроцлаві зіграє вирішальний матч за вихід до фінальної частини Євро-2024. Потрапляння до фіналу плей-оф відбіркового турніру команда Сергія Реброва забезпечила важкою виїзною перемогою над Боснією та Герцеговиною.
- Юнацька збірна України з футболу взяла участь в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19) та провела свій перший матч з Північною Македонією.