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“Коли граєш за збірну, це щоб радувати хлопців на фронті”: Яремчук присвятив перемогу воїнам України

Українська збірна із великими труднощами вибила Боснію і Герцеговину у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 (2:1). Гол у ворота боснійців став для Яремчука 14-м у футболці збірної України.

“Коли граєш за збірну, це щоб радувати хлопців на фронті”: Яремчук присвятив перемогу воїнам України
Роман Яремчук святкує забитий м'яч
Фото: uefa.com

Нападник іспанської Валенсії вийшов на поле за рахунку 1:0 на користь боснійців. На 81-й хвилині Роман вступив у гру, а вже через чотири хвилини Яремчук відзначився голом. Футболіст зі Львова зрівняв цифри на табло 1:1, повідомляє 24 Канал.  

Ще через три хвилини форвард "кажанів" вже асистував на свого партнера по позиції Артема Довбика, який ударом головою вивів збірну України уперед 1:2. Голи наших нападників принесли "синьо-жовтим" перемогу та вихід в плей-оф відбору на чемпіонат Європи, який відбудеться у Німеччині.

 

Після поєдинку її головний герой у футболці збірної України присвятив перемогу збірної українським військовим, які захищають нашу країну на передовій.

"Дуже дякую вболівальникам, сумую за ними. Дуже хочеться зіграти в Україні при наших уболівальниках. Дякую, що приїхали. Коли ти граєш за збірну, то це лише, щоб радувати їх, а також хлопців, що зараз на фронті та тримають оборону. Сподіваюся, вони зараз дуже щасливі. Хочеться лише зробити їм великий уклін та подякувати, що оберігають нас, мою сім'ю, друзів. Дуже їм вдячний, – заявив Яремчук.

Вже 26 березня визначиться, чи зіграє Україна у фінальній частині Євро-2024. Для цього підопічним Сергія Реброва потрібно буде переграти у польському Вроцлаві Ісландію, яка 21 березня познущалась із Ізраїлю 1:4. Початок вирішального матчу о 21:45 (за Києвом).

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