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Українська гімнастка Анастасія Ікан взяла бронзу на турнірі у Болгарії

Спортсменка отримала бронзову медаль у фіналі з обручем.

Українська гімнастка Анастасія Ікан взяла бронзу на турнірі у Болгарії
Анастасія Ікан, ілюстративне фото
Фото: instagram.com/photo_ansmile

Українка Анастасія Ікан здобула бронзу на міжнародному турніру з художньої гімнастики в Софії у Болгарії.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

“Українська грація Анастасія Ікан здобула бронзову медаль у фіналі з обручем”, − йдеться у пресрелізі. 

За свій виступ наша гімнастка отримала оцінку 32,500 бала, поступившись лише господарці змагань Ельвірі Краснобаєвій (35,100) та Мілані Парфіловій з Казахстану (33,850).

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У фіналі з м'ячем Анастасія Ікан показала четвертий результат (31,900).

  • На початку квітня за підсумками двох змагальних днів українські гімнастки здобули чотири медалі у третьому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє.
  • Дві золоті медалі виборола лідерка збірної України Вікторія Онопрієнко − у вправах із обручем та м'ячем. Крім того, українські спортсменки отримали дві бронзові нагороди, зокрема Таїсія Онофрійчук − у фіналі вправ зі стрічкою.
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