Українська гімнастка Анастасія Ікан взяла бронзу на турнірі у Болгарії

Спортсменка отримала бронзову медаль у фіналі з обручем.

Українка Анастасія Ікан здобула бронзу на міжнародному турніру з художньої гімнастики в Софії у Болгарії.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

“Українська грація Анастасія Ікан здобула бронзову медаль у фіналі з обручем”, − йдеться у пресрелізі.

За свій виступ наша гімнастка отримала оцінку 32,500 бала, поступившись лише господарці змагань Ельвірі Краснобаєвій (35,100) та Мілані Парфіловій з Казахстану (33,850).

У фіналі з м'ячем Анастасія Ікан показала четвертий результат (31,900).