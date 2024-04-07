Українська гімнастка Анастасія Ікан взяла бронзу на турнірі у Болгарії

Українка Анастасія Ікан здобула бронзу на міжнародному турніру з художньої гімнастики в Софії у Болгарії.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
“Українська грація Анастасія Ікан здобула бронзову медаль у фіналі з обручем”, − йдеться у пресрелізі.
За свій виступ наша гімнастка отримала оцінку 32,500 бала, поступившись лише господарці змагань Ельвірі Краснобаєвій (35,100) та Мілані Парфіловій з Казахстану (33,850).
У фіналі з м'ячем Анастасія Ікан показала четвертий результат (31,900).
- На початку квітня за підсумками двох змагальних днів українські гімнастки здобули чотири медалі у третьому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє.
- Дві золоті медалі виборола лідерка збірної України Вікторія Онопрієнко − у вправах із обручем та м'ячем. Крім того, українські спортсменки отримали дві бронзові нагороди, зокрема Таїсія Онофрійчук − у фіналі вправ зі стрічкою.