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Важкоатлетка Світлана Самуляк виборола три "бронзи" на Кубку світу в Таїланді

Інша українська спортсменка Ганна Давидова у ваговій категорії до 64 кг посіла 4 місце.

Важкоатлетка Світлана Самуляк виборола три "бронзи" на Кубку світу в Таїланді
Важкоатлетка Світлана Самуляк
Фото: Федерація важкої атлетики України

Українська важкоатлетка Світлана Самуляк здобула три бронзові медалі Кубку світу з важкої атлетики, який проходить у м. Пхукет (Королівство Таїланд). 

Про це повідомила Федерація важкої атлетики України.

У ваговій категорії до 64 кг Самуляк виборола "бронзу" в ривку з результатом 101 кг, другу "бронзу" у поштовху з результатом 120 кг, а третю - у сумі двоборства (221 кг). 

Українці на п'єдесталі Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді
Фото: Федерація важкої атлетики України
Українці на п'єдесталі Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді

Інша українська спортсменка Ганна Давидова у ваговій категорії до 64 кг посіла 4 місце у ривку, поштовху та сумі двоборства (94 кг + 117 кг = 211 кг).

Ганна Давидова на Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді
Фото: Федерація важкої атлетики України
Ганна Давидова на Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді

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