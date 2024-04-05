Інша українська спортсменка Ганна Давидова у ваговій категорії до 64 кг посіла 4 місце.

Українська важкоатлетка Світлана Самуляк здобула три бронзові медалі Кубку світу з важкої атлетики, який проходить у м. Пхукет (Королівство Таїланд).

Про це повідомила Федерація важкої атлетики України.

У ваговій категорії до 64 кг Самуляк виборола "бронзу" в ривку з результатом 101 кг, другу "бронзу" у поштовху з результатом 120 кг, а третю - у сумі двоборства (221 кг).

Фото: Федерація важкої атлетики України Українці на п'єдесталі Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді

Інша українська спортсменка Ганна Давидова у ваговій категорії до 64 кг посіла 4 місце у ривку, поштовху та сумі двоборства (94 кг + 117 кг = 211 кг).