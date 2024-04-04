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Калініна знову переграла експершу ракетку світу

Українка веде у зустрічах з данською тенісисткою 2:0 - обидва матчі сталися впродовж останніх двох тижнів.

Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Ангеліна Калініна
Фото: WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі в американському Чарльстоні, який відкриває ґрунтовий сезон.

Як пише Sport.ua, наша співвітчизниця на правах сіяної пропускала перший раунд і розпочала одразу з 1/16 фіналу, де їй протистояла колишня перша ракетка світу і тріумфаторка Australian Open 2018 року Каролін Возняцкі з Данії. 

Цікаво, що спортсменки зустрічалися вдруге за кар'єру, а перший раз був буквально два тижні тому, на попередньому турнірі у Маямі. Тоді Калініна була сильнішою, довела свою перевагу і цього разу.

Для перемоги українці знадобилося два сети і 1 година 20 хвилин на корті - 6:2, 6:3 на користь Калініної. 

У наступній стадії змагань Ангеліна зіграє проти "нейтральної" Дар'ї Касаткіної.  

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