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“Шахтар” став першим фіналістом Кубку України

У півфіналі “Шахтар” переміг “Чорноморець”.

“Шахтар” став першим фіналістом Кубку України
ФК “Шахтар”
Фото: Пресслужба ФК “Шахтар”

Сьогодні, 3 квітня, у Львові визначився перший фіналіст Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба ФК “Шахтар”.

Ним став донецький “Шахтар”, який на “Арені-Львів” в 1/2 фіналу обіграв одеський “Чорноморець” з рахунком 4:1.

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Голи забили Данило Сікан (12), Артем Бондаренко (44, з пенальті) та Георгій Судаков (52, 79) - у складі “Шахтаря” та Андрій Штогрин (18) - у “Чорноморця”.

Таким чином “Шахтар” оновив своє досягнення і в 20-й раз зіграє у фіналі Кубку України.

Інший фіналіст визначиться завтра, 4 квітня, у матчі житомирського “Полісся” з полтавською “Ворсклою”.

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