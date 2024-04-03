“Шахтар” став першим фіналістом Кубку України

Сьогодні, 3 квітня, у Львові визначився перший фіналіст Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Про це повідомила пресслужба ФК “Шахтар”.

Ним став донецький “Шахтар”, який на “Арені-Львів” в 1/2 фіналу обіграв одеський “Чорноморець” з рахунком 4:1.

Голи забили Данило Сікан (12), Артем Бондаренко (44, з пенальті) та Георгій Судаков (52, 79) - у складі “Шахтаря” та Андрій Штогрин (18) - у “Чорноморця”.

Таким чином “Шахтар” оновив своє досягнення і в 20-й раз зіграє у фіналі Кубку України.

Інший фіналіст визначиться завтра, 4 квітня, у матчі житомирського “Полісся” з полтавською “Ворсклою”.