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"Реал" планує підписати новий контракт з Андрієм Луніним

Лунін може продовжити співпрацю з мадридським клубом.

"Реал" планує підписати новий контракт з Андрієм Луніним
Фото: realmadrid.com

"Реал" планує продовжити співпрацю і підписати новий контракт з воротарем збірної України з футболу Андрієм Луніним, повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на журналіста Sky Sports Фабріціо Романо.

Деталі переговорного процесу не розголошуються, однак за інформацією журналіста, "Реал" планує продовжити контракт з Луніним. Водночас іншого голкіпера, Кепу Аррісабалагу, мадридці не планують викупати у "Челсі" після завершення оренди.

Можливість подовження контракту з українським воротарем підтверджує і видання Relevo. Зазначається, що переговори між сторонами почались кілька тижнів тому.

 

Через травму Куртуа, основного воротаря "Реала", клуб орендував у "Челсі" Кепу. Однак у листопаді через пошкодження він поступився місцем у старті Луніну. І вже після відновлення іспанця український голкіпер зміг виграти конкуренцію за вихід у старті.

Чинний контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2025 року. Нещодавно Лунін підписав угоду з агентством Polaris Sports, яке представляло інтереси Кріштіану Роналду. У сезоні 2023/24 українець провів 24 матчі у всіх турнірах за "Реал". Українець пропустив 19 голів, 11 разів зіграв "на нуль". Наступний матч команда Луніна зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", чинного володаря трофея. Перша гра відбудеться 9 квітня у Мадриді.

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