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НОК назвав кращих спортсменів березня

Також НОК визначив кращих тренерів місяця, що минув.

НОК назвав кращих спортсменів березня
НОК назвав кращих спортсменів березня
Фото: Пресслужба НОК

Найкращими спортсменами березня 2024 року стали Олена Костевич та Олег Омельчук. Вони вибороли титул чемпіонів Європи з кульової стрільби з пневматичного пістолету в Угорщині.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Відповідно, найкращими тренерами березня 2024 року стали особистий тренер Олени Костевич Ігор Чередінов, та особистий тренер Олега Омельчука Олександр Камінський.

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Найкращою юною спортсменкою березня 2024 року стала бронзова призерка юніорського чемпіонату світу з фристайлу, 16-річна Марія Анійчин.

Найкращим тренером юної спортсменки березня 2024 року визнано старшого тренера національної збірної команди України з фристайлу Івана Хоменка.

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