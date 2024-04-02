НОК назвав кращих спортсменів березня

Також НОК визначив кращих тренерів місяця, що минув.

Найкращими спортсменами березня 2024 року стали Олена Костевич та Олег Омельчук. Вони вибороли титул чемпіонів Європи з кульової стрільби з пневматичного пістолету в Угорщині.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Відповідно, найкращими тренерами березня 2024 року стали особистий тренер Олени Костевич Ігор Чередінов, та особистий тренер Олега Омельчука Олександр Камінський.

Найкращою юною спортсменкою березня 2024 року стала бронзова призерка юніорського чемпіонату світу з фристайлу, 16-річна Марія Анійчин.

Найкращим тренером юної спортсменки березня 2024 року визнано старшого тренера національної збірної команди України з фристайлу Івана Хоменка.