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Артем Довбик став першим за 18 років українським футболістом, який забив понад 15 голів у топ-5 лігах Європи

Востаннє таке вдалося Андрію Шевченку, який у сезоні 2005/06 забив 19 голів за італійський «Мілан» у Серії А.

Артем Довбик став першим за 18 років українським футболістом, який забив понад 15 голів у топ-5 лігах Європи
Артем Довбик
Фото: EPA/UPG

Іспанська «Жирона» привітала свого бомбардира Артема Довбика з черговим досягненням: український форвард забив 15 голів у топ-5 лігах Європи. 

Нагадаємо, у матчі проти «Реал Бетіс» Артем оформив дубль та повернувся у лідери бомбардирської гонки іспанського чемпіонату, на його рахунку зараз 16 голів. Найближчими його переслідувачами з такою ж кількістю забитих м’ячів є Беллінгем та Будимир. Проте за кількістю гольових передач Довбик значно переважає суперників.

Також, український форвард потрапив до списку претендентів на звання найкращого гравця клубу у березні, провівши 4 матчі та двічі відзнавшись забитими м’ячами.

Серед інших претендів на звання – вінгери Крістіан Порту і Савіньйо та центральний захисник Ерік Гарсія.

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