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​Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань

Вона займатиметься розслідуванням протиправної поведінки учасників футбольних змагань.

​Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Очолив Службу внутрішніх розслідувань Андрій Давиденко - 38-річний фахівець багато років працював у правоохоронних органах і має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

УАФ поки що не надала детальних роз'яснень, чим конкретно займатиметься новий відділ.

Нагадаємо, що з приходом нового президента Андрія Шевченка в УАФ змінилися керівники багатьох комітетів, включаючи Комітет арбітрів.

Крім того,УАФ провела безпрецедентну для себе подію: у п'ятницю відбулося жеребкування арбітрів на півфінали цьогорічного розіграшу Кубка України.

Також наприкінці березня завершився контракт Франческо Баранкі, який залишив посаду голови Комітету з етики та чесної гри.

  • 5 березня Юрій Запісоцький, який за часів головування Андрія Павелка був генеральним секретарем УАФ, вийшов на із СІЗО. Запісоцький, як і колишній президент УАФ Андрій Павелко, є підозрюваним у справі про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучних футбольних полів. У слідчому ізоляторі він перебував з літа минулого року.
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