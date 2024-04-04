Визначився другий фіналіст Кубку України з футболу

Сьогодні, 4 квітня, визначився суперник “Шахтаря” у фіналі Кубку України з футболу.

Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

У півфіналі Кубку України полтавська “Ворскла” перемогла на виїзді житомирське “Полісся”.

Матч завершився з рахунком 1:0. Гол забив наприкінці першого тайму Сергій Мякушко.

Через повітряну тривогу матч зупинили на 80-й хвилині. Після відновлення матчу житомирська команда не реалізувала пенальті.

“Ворскла” втретє вийшла до фіналу Кубку України. У сезоні 2008/09 років полтавська команда у фіналі турніру здолала “Шахтар” (1:0), а у сезоні 2019/20 років “Ворскла” поступилась у фіналі “Динамо” у серії пенальті.

У фіналі Кубку “Ворскла” 15 травня зустрінеться у Рівному з “Шахтарем”.