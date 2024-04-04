>
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Визначився другий фіналіст Кубку України з футболу

Ним стала полтавська “Ворскла”.

Визначився другий фіналіст Кубку України з футболу
Полтавська “Ворскла” перемогла на виїзді житомирське “Полісся”.
Фото: polissyafc.com

Сьогодні, 4 квітня, визначився суперник “Шахтаря” у фіналі Кубку України з футболу.

Про це повідомляє видання “Чемпіон”.

У півфіналі Кубку України полтавська “Ворскла” перемогла на виїзді житомирське “Полісся”. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Гол забив наприкінці першого тайму Сергій Мякушко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Через повітряну тривогу матч зупинили на 80-й хвилині. Після відновлення матчу житомирська команда  не реалізувала пенальті.

“Ворскла” втретє вийшла до фіналу Кубку України. У сезоні 2008/09 років полтавська команда у фіналі турніру здолала “Шахтар” (1:0), а у сезоні 2019/20 років “Ворскла” поступилась у фіналі “Динамо” у серії пенальті.

У фіналі Кубку “Ворскла” 15 травня зустрінеться у Рівному з “Шахтарем”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies