Українські сноубордисти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія).

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

Наші спортсмени здобули одне "золото" і два "срібла". Так, у перший день змагань золота медаль у паралельному слаломі дісталася Елеонорі Павлюк. До речі, це її перша особиста нагорода на етапах Кубка Європи.

10 березня срібними призерами стали Надія Гапатин і Михайло Харук.

Фото: Федерація лижного спорту України Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)

Фото: Федерація лижного спорту України Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)

Загалом у першій десятці нинішніх стартів Елеонора Павлюк посіла 4 місце, Віта Боднарук - 8 місце.