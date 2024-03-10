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Українські сноубордисти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи у Швейцарії

У ТОП-10 сьогоднішніх стартів: Елеонора Павлюк - 4 місце, Віта Боднарук - 8 місце.

Українські сноубордисти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи у Швейцарії
Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)
Фото: Федерація лижного спорту України

Українські сноубордисти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія).

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

Наші спортсмени здобули одне "золото" і два "срібла". Так, у перший день змагань золота медаль у паралельному слаломі дісталася Елеонорі Павлюк. До речі, це її перша особиста нагорода на етапах Кубка Європи.

10 березня срібними призерами стали Надія Гапатин і Михайло Харук.

Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)
Фото: Федерація лижного спорту України
Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)

Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)
Фото: Федерація лижного спорту України
Українські сноубордисти на етапі Кубка Європи у Ленцерхайде (Швейцарія)

Загалом у першій десятці нинішніх стартів Елеонора Павлюк посіла 4 місце, Віта Боднарук - 8 місце.

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