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​Сьогодні відбудеться 28-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті

Ці команді є головними претендентами на чемпіонство в Англії.

​Сьогодні відбудеться 28-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті
Фанати "Ліверпуля" на "Енфілді"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні відбудеться матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті". Гра пройде на стадіоні "Енфілді" і розпочнеться о 17:45 за київським часом.

Про це повідомляє Football.ua.

Орієнтовні склади команд:

  • "Ліверпуль": Келлегер — Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Дарвін Нуньєс, Луїс Діас
  • "Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Бернарду Сілва, Хуліан Альварес, Де Брюйне Фоден — Голанд

Не зіграють: Матіп, Жота, Трент, Аліссон, Байчетич, Джонс, Гравенберх, Тьяго — Гріліш.

Під питанням: Конате — Доку, Нунеш.

Що ж до прогнозів на матч, то експерти Favbet надають перевагу підопічним Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу "Манчестер Сіті" в основнний час пропонується коефіцієнт 2,28, тоді як потенційний успіх "Ліверпуля" оцінюється в 3,25. Ймовірність нічийного результату - 3,90.

"Ліверпуль" досить тривалий час залишався на вершині таблиці, але тепер цілком може втратити свої позиції, адже "червоні" нещодавно програвали своєму конкурентові - лондонському "Арсеналу". Та й кадрова ситуація в команді Юргена Клоппа лишається складною через травми гравців.

"Манчестер Сіті" не зазнавав поразок із грудня минулого року, але останнім часом підопічні Хосепа Гвардіоли неодноразово були близькими до втрати очок

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