Жіноча збірна України з футболу обіграла Косово

Жіноча збірна України з футболу розпочала кваліфікаційний турнір Євро-2025. У стартовому матчі вона зіграла проти команди Косова.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“На 28-й хвилині Люмбарда Місіні збила Ольгу Овдійчук у власному штрафному майданчику, і арбітр призначила 11-метровий. Пенальті реалізувала Анна Петрик. Ще за шість хвилин Таміла Хімич класно розібралася з м'ячем і влучним ударом спрямувала його під поперечину воріт косоварок”, - йдеться у повідомленні.

У другому таймі збірна України мала ще дві можливості збільшити свою перевагу, однак Овдійчук та Глущенко не змогли реалізувати свої шанси.

Таким чином, збірна України перемогла з рахунком 2:0. Свій наступний поєдинок синьо-жовті проведуть 9 квітня на виїзді проти Хорватії.