>
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України з футболу обіграла Косово

Збірна України перемогла з рахунком 2:0.

Жіноча збірна України з футболу обіграла Косово
Жіноча збірна України з футболу обіграла Косово 2:0
Фото: Пресслужба УАФ

Жіноча збірна України з футболу розпочала кваліфікаційний турнір Євро-2025. У стартовому матчі вона зіграла проти команди Косова.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“На 28-й хвилині Люмбарда Місіні збила Ольгу Овдійчук у власному штрафному майданчику, і арбітр призначила 11-метровий. Пенальті реалізувала Анна Петрик. Ще за шість хвилин Таміла Хімич класно розібралася з м'ячем і влучним ударом спрямувала його під поперечину воріт косоварок”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У другому таймі збірна України мала ще дві можливості збільшити свою перевагу, однак Овдійчук та Глущенко не змогли реалізувати свої шанси.

Таким чином, збірна України перемогла з рахунком 2:0. Свій наступний поєдинок синьо-жовті проведуть 9 квітня на виїзді проти Хорватії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies