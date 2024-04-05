Жіноча збірна України з гандболу поступилась німкеням

Це був передостанній матч української збірної у кваліфікації чемпіонату Європи.

Жіноча збірна України з гандболу провела у кваліфікації чемпіонату Європи передостанній поєдинок.

Про це повідомив Укрінформ.

Українки в Гайдельбергу поступилися команді Німеччини з рахунком 21:43 (11:23).

В іншому матчі групи 2 Словаччина перемогла Ізраїль - 35:24 (20:14).

Заключну відбіркову гру збірна України проведе 7 квітня проти збірної Словаччини.

Турнірне становище: Німеччина - 8 очок (після 4-х ігор), Україна - 6 (5), Словаччина - 4 (5), Ізраїль - 0 (4).

На Євро-2024 напряму вийдуть перші дві команди квартету, та чотири з восьми найкращих збірних, які посядуть у групах треті місця.

Фінальний турнір жіночого Євро-2024 пройде в Угорщині, Австрії та Швейцарії.