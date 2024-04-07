​У рамках 32-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своєму полі прийме "Ліверпуль"

Обидві команди вмотивовані на перемогу: мерсисайдці – здобути трофей, а манкуніанці – вийти в Лігу чемпіонів.

Сьогодні, 7 квітня, відбудеться матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

Гра пройде в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" і розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Поєдинок має бути захопливим, адже обидві команди вмотивовані на перемогу: мерсисайдці – здобути трофей, а манкуніанці – вийти в Лігу чемпіонів.

Стартові склади команд:

"МЮ": Онана, Ван-Біссака, Магвайр, Камбвала, Далот, Мактомінай, Майну, Антоні, Фернандеш, Гарначо, Гойлунд. "Ліверпуль": Келлехер, Бредлі, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Мак Аллістер, Ендо, Собослаї, Салах, Нуньєс, Діас.

Перед початком туру "Ліверпуль" очолює таблицю АПЛ із 70 очками. Команда Юргена Клоппа на два бали випереджає "Арсенал" і на три – "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" розташовується на 6-й сходинці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 48 залікових пунктів.

Зазначимо, що цього сезону "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зіграють між собою уже втретє. В першому колі АПЛ команди зіграли внічию на "Енфілді" (0:0), а у чвертьфіналі Кубка Англії підопічні Еріка тен Гага перемогли в шаленій гольовій перестрілці (4:3 за підсумками екстратаймів).

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet фаворитом вважають "Ліверпуль" - на його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,68, на нічию - 4,80, а на виграш "манкуніанців" – 5,00.