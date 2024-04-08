Стартують матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Розпочинаються матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У вівторок, 9 квітня, англійський "Арсенал" українського захисника Олександра Зінченка у Лондоні прийматиме футболістів німецької "Баварії" з Мюнхена, а іспанський "Реал" із українським голкіпером Андрієм Луніним також о 22:00 за київським часом зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Ще два матчі відбудуться в середу, 10 квітня: іспанський "Атлетико" в Мадриді зійдеться з німецькою "Боруссією" з Дортмунда, а французький "Парі Сен-Жермен" у Парижі протистоятиме іспанській "Барселоні".

Поєдинки-відповіді відбудуться 16 та 17 квітня. А півфінали заплановано на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Експерти Favbet дають такі прогнози на матчі 1/4 фіналу ЛЧ.