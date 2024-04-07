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Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років візьме участь у чемпіонаті Європи-2024

Українки посіли другу позицію у відбірковій групі.

Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років візьме участь у чемпіонаті Європи-2024
Жіноча збірна України з гандболу
Фото: Федерація гандболу України

Вперше за 10 років жіноча збірна України з гандболу візьме участь у чемпіонаті Європи-2024.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

За даними Федерації гандболу, українки двічі перемогли Ізраїль, виграли та зіграли унічию у матчах проти Словаччини та не здобували очок в поєдинках з переможцем групи Німеччиною.

За 5 секунд наша команда у протистоянні зі збірною Словаччини змогла вирівняти рахунок (завдяки Лілії Горільскій) до 25:25, тож цей результат дозволив українкам посісти підсумкову другу позицію у відбірковій групі.

Підсумкова турнірна таблиця. Група 2. Відбір на Євро-2024
Фото: Федерація гандболу України
Підсумкова турнірна таблиця. Група 2. Відбір на Євро-2024

Євро-2024 триватиме з 28 листопада до 15 грудня у трьох державах - Австрії, Угорщині та Швейцарії. Участь у чемпіонаті візьмуть представниці 24 країн.

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