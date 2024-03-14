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Українські гандболісти поступилися естонцям у матчі відбору на ЧС-2025

Матч у відповідь пройде 17 березня.

Українські гандболісти поступилися естонцям у матчі відбору на ЧС-2025
Українські гандболісти поступилися естонцям
Фото: handball.net.ua

Чоловіча збірна України з гандболу провела перший поєдинок заключного етапу плей-офф європейської кваліфікації чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє Укрінформ.

В ньому українці у Таллінні поступилися команді Естонії - 29:32 (16:18).

Матч у відповідь пройде в Алітусі (Литва) 17 березня.

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Якщо збірна України зможе пройти Естонію, українці зіграють за вихід на ЧС-2025 проти збірної Ісландії. Ці матчі відбудуться 8 та 12 травня.

Фінальна частина ЧС-2025 відбудеться у січні 2025 року в Хорватії, Норвегії та Данії. На цьому чемпіонаті збірна Данії захищатиме чемпіонський титул.

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