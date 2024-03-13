Україна виграла командний залік на Дефлімпійських іграх

Збірна України завершила виступи на зимових Дефлімпійських іграх.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
В заключний день змагань жіноча команда з шахів захистила титул дефлімпійських чемпіонок і виборола для України 10-е “золото”.
Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові.
Такий результат дозволив збірній України вперше в історії очолити командний залік Дефлімпіади.
Також до топ-3 командного заліку Дефлімпіади увійшли Китай (7+7+6) та Австрія (6+1+3).
- Збірна України з вільної боротьби отримала 10 нагород на турнірі в Болгарії і посіла друге загальнокомандне місце.
- Українська збірна здобула вже 34 медалі на міжнародних змаганнях серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни – United States Air Force Trials 2024, які проходять американському Лас-Вегасі.