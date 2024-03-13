Україна виграла командний залік на Дефлімпійських іграх

Такий результат українська збірна отримала вперше в історії.

Збірна України з шахів після перемоги на Дефлімпійських іграх-2023

Збірна України завершила виступи на зимових Дефлімпійських іграх.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

В заключний день змагань жіноча команда з шахів захистила титул дефлімпійських чемпіонок і виборола для України 10-е “золото”.

Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові.

Такий результат дозволив збірній України вперше в історії очолити командний залік Дефлімпіади.

Також до топ-3 командного заліку Дефлімпіади увійшли Китай (7+7+6) та Австрія (6+1+3).