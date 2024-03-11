>
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українські хокеїстки розгромили збірну Болгарії на старті чемпіонату світу

Українки здобули перемогу з рахунком 9:1.

Українські хокеїстки розгромили збірну Болгарії на старті чемпіонату світу
Українські хокеїстки розгромили збірну Болгарії
Фото: Пресслужба ФХУ

Жіноча збірна України з хокею здобула впевнену перемогу на старті чемпіонату світу в дивізіоні 3А у Хорватії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Переможний для українок матч закінчився з рахунком 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Героїнею матчу стала воротар команди Вікторія Ткаченко, яка пропустила лише одну шайбу в першому періоді. Крім того, хет-трик на рахунку капітану команди Валерії Манчак-Дженсен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies