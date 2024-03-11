Українські хокеїстки розгромили збірну Болгарії на старті чемпіонату світу

Жіноча збірна України з хокею здобула впевнену перемогу на старті чемпіонату світу в дивізіоні 3А у Хорватії.
Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Переможний для українок матч закінчився з рахунком 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).
Героїнею матчу стала воротар команди Вікторія Ткаченко, яка пропустила лише одну шайбу в першому періоді. Крім того, хет-трик на рахунку капітану команди Валерії Манчак-Дженсен.
- Міжнародна федерація хокею (IIHF) знову не включила збірні Росії та Білорусі до сезону 2024/25, тим самим продовживши заборону на участь збірних у змаганнях.
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Раніше аналогічне рішення федерація прийняла на піврічному Конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF), що відбувся в турецькому Белеку.
- У лютому минулого року Рада IIHF у відповідь на повномасштабне військове вторгнення росіян за пособництва Білорусі в Україну безстроково відсторонила збірні та клуби цих країн від усіх змагань.