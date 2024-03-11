Українські хокеїстки розгромили збірну Болгарії на старті чемпіонату світу

Жіноча збірна України з хокею здобула впевнену перемогу на старті чемпіонату світу в дивізіоні 3А у Хорватії.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Переможний для українок матч закінчився з рахунком 9:1 (3:1, 5:0, 1:0).

Героїнею матчу стала воротар команди Вікторія Ткаченко, яка пропустила лише одну шайбу в першому періоді. Крім того, хет-трик на рахунку капітану команди Валерії Манчак-Дженсен.