Олександр Зінченко з «Арсеналом» у чвертьфіналі, «Барселона» вразила результатом: відомі нові чвертьфіналісти ЛЧ

У вівторок, 12 березня, лідер Прем'єр-ліги « Арсенал» приймав «Порту » на стадіоні «Емірейтс» у матчі-відповіді ⅛ ЛЧ. Зустріч у Португалії закінчилася 1:0 на користь «Порту». Єдиним голом відзначився Галено в компенсований час.

Фото: EPA/UPG Бен Вайт «Арсенал» (праворуч) з у грі проти Галено «Порту» під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Лондоні, 12 березня 2024 р

«Арсенал» вийшов на матч на хвилі перемоги над «Брентфордом» у Прем'єр-лізі з рахунком 2:1, завдяки чому він піднявся на перше місце в турнірній таблиці. Нині має 64 очки, стільки ж — «Ліверпуль», а от «Манчестер Сіті» посідає третє місце з 63 балами.

«Каноніри» прагнуть увосьме вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, востаннє їм це вдалось у сезоні 2009/2010.

Приємною новиною стало повернення Олександра Зінченка в заявку на поєдинок з «Порту»: після травми гомілки українець вибув на два тижні.

В останньому протистоянні національного чемпіонату «Порту» переміг «Портімоненсе» з рахунком 3:0. З 55 очками «дракони» треті в турнірній таблиці після «Спортінга» й «Бенфіки».

«Арсенал» і «Порту» зустрічалися у плей-оф, зокрема в ⅛ Ліги чемпіонів лиш раз — у сезоні 2009/2010. Тоді португальці виграли перший матч (2:1), але на домашній арені «Арсенал» розтрощив їх — 5:0. На групових етапах у Лондоні завжди перемагав «Арсенал».

Через травми командам не допомогли Мартінеллі й Тімбер («Арсенал») і Маркано та Зайду Санусі («Порту»).

Фото: EPA/UPG Воротар «Арсеналу» Девід Рая відбиває атаку під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Арсеналом» і «Порту» у Лондоні.

З перших хвилин «Арсенал» нарощував тиск на ворота гостей і бив, бив. На 14-й хвилині чудову нагоду відкрити рахунок мав Сака, але воротар відбив м'яч. «Порту» не збирався дарувати лондонцям перемогу, тож уже на 22 хвилині після чудового контрвипаду португальці відразу створили момент: Еванілсон відкрився під пас до лінії штрафного майданчика і пробив з правого боку — Рая дотягнувся до м'яча біля штанги. На 41-й хвилині чергова атака «канонірів» завершилася забитим м'ячем. Едегор виконав пас у штрафний, де Троссар обробив м'яч і гостро пробив низом у дальній кут воріт, удар припав між ніг захисника Пепе — 1:0.

У першому таймі «Арсенал» виконав завдання мінімум — відіграв пропущений м'яч на «Драгау» й зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей.

У другому таймі англійці знову заволоділи ініціативою. Обидві команди створювали моменти. На 67-й хвилині «Арсенал» забив удруге, але головний арбітр Клеман Тюрпен не зарахував гол через фол Кая Хавертца. У цьому ж епізоді гірчичника заробив головний тренер лондонців Мікель Артета, за протест проти незарахованого м'яча.

Кінцівка основного часу також залишилася за «Арсеналом».

На 83-й хвилині Габріел Жезус вийшов на заміну Жоржиньйо і першим же дотиком до м'яча ледь не відзначився голом. Пізніше Сака протягнув м'яч до лінії штрафного і завдав щільного удару, Кошта відбив м'яч на радіус, звідки Едегор пробив у дотик поруч зі штангою — неточно.

Фото: EPA/UPG Деклан Райс ‘Арсенал’ (у центрі) та товариші по команді сперечаються з арбітром Клеманом Тюрпеном під час матчу між ‘Арсеналом’ і ‘Порту’.

Зрештою, у другому таймі «Арсенал» був ближчим до гола, але «Порту» вистояв і перевів гру в овертайм.

У першій 15 хвилин доданого часу єдиним ударом по воротах відзначився нападник гостей Мехді Таремі. Але «Арсенал» далі володів м'ячем, тоді як «Порту» надійно тримався в позиційній обороні.

Олександр Зінченко вийшов на поле на 106-й хвилині, замінивши Ківера.

У другій частині овертайму жодна команда чимось особливим не відзначилася, тож усе вирішувала серія пенальті.

Пробивати першим отримав змогу «Арсенал». «Каноніри» впевнено реалізували чотири удари, а «Порту» двічі не забив. Два сейви Давида Раї після ударів Венделла й Галено принесли команді Мікеля Артети путівку в наступний раунд турніру.

«Арсенал» уперше за 14 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. «Порту» гідно бився, але в серії 11-метрових усе ж поступився/здригнувся/оступився.

Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау прокоментував виступи своєї команди: «Пишаюся хлопцями. Ми перевершували "Арсенал" в обох матчах. У нас було декілька шансів у доданий час проти команди, яка забиває багато голів, проти лідера Прем'єр-ліги. Ми дуже старалися, але трохи не пощастило. Ми знали, як тиснутиме на нас "Арсенал". "Арсенал" завжди грає дуже агресивно, і ми були готові до цього. На цьому рівні помилка обходиться дорого. Гравців можна привітати, вони віддали всі сили. Ми були кращими в обох матчах і заслуговували на вихід до наступного раунду. Результат протистояння вирішили деталі».

Фото: EPA/UPG Головний тренер «Порту» Сержіу Консейсау

Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета: «Минуло 14 років, а це великий термін для такого клубу, як "Арсенал". Це показує, як важко нам було. Довелося серйозно попрацювати, щоб знайти чарівний момент наприкінці. Ми всі старалися, щоб вирвати цю перемогу, і врешті-решт нам це вдалося».

Дивовижна ніч у Барселоні

У паралельному матчі за путівку у чвертьфінал змагалися «Барселона» й «Наполі».

«Барселона» вийшла на поєдинок ЛЧ окрилена перемогою над «Мальоркою». У Ла Лізі каталонці посідають третє місце з 61 очком.

Після нічиєї 1:1 у Неаполі «Барселона» рішуче налаштувалася на зустріч-відповідь ⅛ ЛЧ, хоч список травмованих ключових гравців був чималий: Гаві, Ферран Торрес, Педрі, Френкі де Йонг, Маркос Алонсо, Бальде.

Протистоянню з «Барселони» для «Наполі» передувала нічия з «Торіно» (1:1). Команда сьома в Серії А з 44 очками. Італійці забили 43 голи у 28 матчах Серії А.

Фото: EPA/UPG Арбітр Денні Маккеле (праворуч) показує жовту картку Матіасу Олівері ‘Наполі’ (ліворуч), під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Барселоні. Ламін Ямал ‘Барселона’ сидить на полі у центрі.

«Барселона» стала першою в історії командою, яка в стартовому складі плей-оф Ліги чемпіонів випустила відразу двох футболістів до 18 років. Хаві поставив в основу 17-річного центрального захисника Кубарсі й 16-річного вінгера Ямала. Кубарсі (17 років 50 днів) став наймолодшим гравцем, який вийшов у старті на стадії плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА. А ось для Ламіна матч із «Наполі» уже восьмий у ЛЧ.

Молоді «барселонці» були в центрі уваги від початку. На першій же хвилині Кубарсі вирвав м'яч у своєму штрафному майданчику в Осімхена, а Ямал завдав першого і по-справжньому небезпечного удару — м'яч пролетів вище від воріт.

Обидві команди високо зустрічали одна одну, провокували помилки пресингом. Однак гостріше атакувала «Барса», що обернулося голом. На 15-й хвилині Рафінья подав низьку передачу з лівого флангу, Левандовський пропустив м'яч, а Фермін Лопес пробив низом у ближню стійку — 1:0. Іспанський півзахисник Фермін Лопес (20 років і 306 днів) став наймолодшим гравцем «Барселони», який забив в ⅛ Ліги чемпіонів УЄФА з часів Усмана Дембеле (забив у ворота «Челсі» в березні 2018 року).

Фото: EPA/UPG Фермін Лопес ‘Барселона’ (у центрі) святкує зі своїми товаришами по команді свій гол 1-0 під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між ‘Барселоною’ та ‘Наполі’.

Уже за дві хвилини «Барселона» подвоїла перевагу: швидку атаку розігнав Ямал, покотив на лівий фланг Рафіньї, бразилець пробив у праву штангу, а на добиванні першим опинився Канселу, який виконував удар уже в порожні ворота — 2:0.

Але «Наполі» так просто здаватися не збирався. На 30-й хвилині Політано віддав низьку передачу по флангу, а завершив її центральний захисник Амір Рахмані, який скоротив розрив у рахунку — 2:1.

Гол італійців боляче вдарив по команді Хаві, яка після двох швидких голів насолоджувалася грою.

Перший тайм завершився потужними виступами обох команд. Проте статистика ударів по воротах вказувала на значну домінантність «Барселони» — 12:6.

У другому таймі «Барселона» значно підсіла й грала за рахунком. «Синьо-гранатові» раз по раз втрачали м'яч, коли намагалися проводити швидкі атаки у відповідь. Італійці розпочали краще, притисли каталонців до воріт. На 47-й хвилині другим м'ячем за «Наполі» міг відзначитися Кварацхелія, який добре відкрився по центру і пробив низом з 20 метрів, але удар виявився неточним.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямал ФК «Барселона» під час матчу-відповіді між ‘Барселоною’ та ‘Наполі’.

На 68-й хвилині Ямал забив з офсайду.

На 78-й Сержі Роберто скинув м'яч грудьми на Гюндогана, той віддав на Ямала, який завдав дальнього удару повз ворота суперника.

«Наполі» мав шанс зрівняти рахунок і в цій зустрічі за сумою двох матчів: на 80-й хвилині Олівер навісив на дальній край воротарського, звідки Ліндстрем головою пробив повз ближній кут.

Попри домінантність «Наполі» у другому таймі, на 83-й хвилині «Барселона» забила втретє. Роберто вийшов з флангу в центр, зіграв на Гюндогана, німець повернув м'яч у центр штрафного майданчика на Сержі Роберто, той віддав пас на Левандовського, який забивав у порожні ворота — 3:1.

На 92-й стався найкращий момент «Наполі» в поєдинку: Оріоль Ромеу віддав низьку горизонтальну передачу на край поля, і грузин Кварацхелія пробив низом у лівий кут, проте м'яч пролетів повз ворота.

Наприкінці матчу неаполітанці програвали за ударами в площину з жахливим рахунком 10:4. Тож перемога каталонців є абсолютно закономірною.

Хаві Ернандес, тренер «Барселони»: «Ми зіграли чудову гру, повну гру, команда багато працювала і віддала все. Я казав, що вони зроблять крок уперед. Через чотири роки ми у чвертьфіналі, і це момент, яким треба насолоджуватися. Ми були чудовими в багатьох аспектах гри. Уболівальники отримали задоволення. Серхі Роберто й Оріоль Ромеу дали нам повітря. Ця команда має багато заслуг. Ми знали, що можемо змагатися. Ми грали з позитивним настроєм, і ми це заслужили».

Фото: EPA/UPG Тренер «Наполі» Франческо Кальцона під час матчу.

Тренер «Наполі» Франческо Кальцона прокоментував поразку так: «Ми дали їм занадто багато простору, часто втрачали володіння м'ячем, почали з неправильним настроєм і погано захищалися. У грі були різні фази. У нас були моменти, коли ми грали добре й майже зрівняли рахунок. Звичайно, якщо ти програєш, це означає, що щось не спрацювало. Ми були готові до зустрічі із сильним суперником, але допустили занадто багато помилок».

Уже сьогодні підсумкові матчі-відповіді проведуть «Атлетіко Мадрид» — «Інтер» і «Боруссія Дортмунд» — ПСВ.