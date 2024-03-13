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Жеребкування Ліги чемпіонів з наступного сезону проводитиме комп'ютер

Новий формат головного клубного турніру виявився надто складним, щоб дозволити традиційне діставання кульок із кошика.

Жеребкування Ліги чемпіонів з наступного сезону проводитиме комп'ютер
Фото: EPA/UPG

Зі зміною формату Ліги чемпіонів звичні для вболівальників жеребкування з кульками та кошиками доведеться залишити у минулому. 

Як розповідає The Guardian, УЄФА провели тестування ручного формату визначення суперників на новому "етапі ліги" - і отримали результат, який шокував: уся процедура зайняла від 3 до 4 годин, що можна порівняти з тривалістю церемонії "Оскар".

Тож з наступного сезону для жеребкувань доведеться використовувати комп'ютер. В УЄФА запевняють, що процес буде захищеним від маніпуляцій і обіцяють залучити аудиторську фірму Ernst&Young, щоб та підтверджувала чесність отриманих результатів.

Замість 32 команд і групового етапу наступної осені на вболівальників чекає одна спільна таблиця на 36 клубів. Кожен з них зіграє 8 матчів - проти 2 суперників з кожного із 4 кошиків відповідно до клубного рейтингу. Для визначення учасників плей-оф враховуватимуть, скільки очок команда набрала у цих зустрічах. 

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