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Визначилися пари плей-оф та плей-ін НБА

"Бостон" Михайлюка очікує на суперника, "Сакраменто" Леня зіграє з "Голден Стейт".

Визначилися пари плей-оф та плей-ін НБА
Архівне фото
Фото: celticsblog

За підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації стали відомі всі пари плей-оф і плей-ін.

Про це повідомляє sport.ua.

По 6 команд зі Сходу та Заходу забезпечили собі місце у плей-оф, ще по 4 колективи продовжать боротьбу за трофей Національної баскетбольної асоціації через плей-ін. 

"Бостон" Святослава Михайлюка отримає у суперники команду, яка за результатами плей-ін посяде восьме місце. А "Сакраменто" Олексія Леня зіграє у першому раунді плей-ін із "Голден Стейт".

Турнір плей-ін відбудеться з 16 по 19 квітня. Поєдинки плей-оф стартують 20 квітня.

Західна конференція

Плей-ін

  •     «Нью-Орлеан» (7-ме місце) – «Лейкерс» (8)
  •     «Сакраменто» (9) – «Голден Стейт» (10)

Перший раунд

  •     «Оклахома» (1) – команда плей-ін
  •     «Денвер» (2) – команда плей-ін
  •     «Міннесота» (3) – «Фінікс» (6)
  •     «Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)

Східна конференція

Плей-ін

  •     «Філадельфія» (7-е місце) – «Маямі» (8)
  •     «Чикаго» (9) – «Атланта» (10)

Перший раунд

  •     «Бостон» (1) – команда плей-ін
  •     «Нью-Йорк» (2) – команда плей-ін
  •     «Мілуокі» (3) – «Індіана» (6)
  •     «Клівленд» (4) – «Орландо» (5)

Що ж  до прогнозів, то експерти Favbet шанси "Бостона" наразі оцінюються коефіцієнтом 2.55. У "Денвера" цей показник трошки нижчий - 4.00. 

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