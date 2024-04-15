Визначилися пари плей-оф та плей-ін НБА

"Бостон" Михайлюка очікує на суперника, "Сакраменто" Леня зіграє з "Голден Стейт".

За підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації стали відомі всі пари плей-оф і плей-ін.

Про це повідомляє sport.ua.

По 6 команд зі Сходу та Заходу забезпечили собі місце у плей-оф, ще по 4 колективи продовжать боротьбу за трофей Національної баскетбольної асоціації через плей-ін.

"Бостон" Святослава Михайлюка отримає у суперники команду, яка за результатами плей-ін посяде восьме місце. А "Сакраменто" Олексія Леня зіграє у першому раунді плей-ін із "Голден Стейт".

Турнір плей-ін відбудеться з 16 по 19 квітня. Поєдинки плей-оф стартують 20 квітня.

Західна конференція

Плей-ін

«Нью-Орлеан» (7-ме місце) – «Лейкерс» (8)

«Сакраменто» (9) – «Голден Стейт» (10)

Перший раунд

«Оклахома» (1) – команда плей-ін

«Денвер» (2) – команда плей-ін

«Міннесота» (3) – «Фінікс» (6)

«Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)

Східна конференція

Плей-ін

«Філадельфія» (7-е місце) – «Маямі» (8)

«Чикаго» (9) – «Атланта» (10)

Перший раунд

«Бостон» (1) – команда плей-ін

«Нью-Йорк» (2) – команда плей-ін

«Мілуокі» (3) – «Індіана» (6)

«Клівленд» (4) – «Орландо» (5)

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet шанси "Бостона" наразі оцінюються коефіцієнтом 2.55. У "Денвера" цей показник трошки нижчий - 4.00.