Визначилися пари плей-оф та плей-ін НБА

За підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації стали відомі всі пари плей-оф і плей-ін.
Про це повідомляє sport.ua.
По 6 команд зі Сходу та Заходу забезпечили собі місце у плей-оф, ще по 4 колективи продовжать боротьбу за трофей Національної баскетбольної асоціації через плей-ін.
"Бостон" Святослава Михайлюка отримає у суперники команду, яка за результатами плей-ін посяде восьме місце. А "Сакраменто" Олексія Леня зіграє у першому раунді плей-ін із "Голден Стейт".
Турнір плей-ін відбудеться з 16 по 19 квітня. Поєдинки плей-оф стартують 20 квітня.
Західна конференція
Плей-ін
- «Нью-Орлеан» (7-ме місце) – «Лейкерс» (8)
- «Сакраменто» (9) – «Голден Стейт» (10)
Перший раунд
- «Оклахома» (1) – команда плей-ін
- «Денвер» (2) – команда плей-ін
- «Міннесота» (3) – «Фінікс» (6)
- «Кліпперс» (4) – «Даллас» (5)
Східна конференція
Плей-ін
- «Філадельфія» (7-е місце) – «Маямі» (8)
- «Чикаго» (9) – «Атланта» (10)
Перший раунд
- «Бостон» (1) – команда плей-ін
- «Нью-Йорк» (2) – команда плей-ін
- «Мілуокі» (3) – «Індіана» (6)
- «Клівленд» (4) – «Орландо» (5)
Що ж до прогнозів, то експерти Favbet шанси "Бостона" наразі оцінюються коефіцієнтом 2.55. У "Денвера" цей показник трошки нижчий - 4.00.