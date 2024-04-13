Сіярто розкритикував недопуск росіян на Олімпіаду в Парижі

Геополітика не повинна мати нічого спільного зі спортом, і карати спортсменів за такими мотивами є неприпустимим. Також неприпустимою є пропозиція не допускати спортсменів однієї нації до Олімпіади.

Про це сказав голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Telex.

“Ми пам’ятаємо беззаперечну роль Олімпіади у створенні миру. Ми пам’ятаємо, що спортсмени з країн, які воюють між собою, падають один одному на шию на арені чи на полі після матчу чи бою. І я вважаю, що серйозність нинішньої ситуації демонструє той факт, що світ спорту зараз повністю пронизаний геополітикою та ідеологічним підходом”, – сказав Сійярто.

Угорський міністр додав, що "вітер війни в Україні, воєнний психоз" зараз увійшли в ті сфери життя, де цього не повинно бути, тому ситуація ще більш безвихідна.

“Якщо навіть припускають, що спортсменам країни не дозволять брати участь в Олімпійських іграх, то я думаю, що ми в глибокій біді”, - сказав голова МЗС Угорщини.

Він наголосив, що задовго до війни виступав проти виключення російських спортсменів через звинувачення в допінгу. На думку Сіярто, винні мають бути покарані, але не всі спортсмени нації повинні бути клеймовані через них.

“Я також вважаю принизливим те, що ми дозволяємо конкурсантам змагатися, але вони можуть бути одягнені тільки в біле, тільки в синє, тільки в чорне, і я не знаю, яку музику слухати, коли вони виграють”, - сказав член уряду Орбана.

Очікується, що кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

Торік МОК відсторонив Росію та Білорусь від участі в Іграх 2024 року, але дозволив спортсменам змагатися у нейтральному статусі.