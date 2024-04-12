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​Відбулося жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг "Україна – Румунія"

Ігри відбудуться 12–13 квітня у США.

​Відбулося жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг "Україна – Румунія"
Жеребкування матчу Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: Elina Svitolina Foundation

Став відомий розклад матчевого протистояння "Україна – Румунія" у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Укрінформ.

У п’ятницю, 12 квітня, Леся Цуренко зустрінеться з Аною Богдан, а перша ракетка України Еліна Світоліна протистоятиме Жаклін Крістіан.

У суботу, 13 квітня, тенісистки поміняються суперницями – цього дня заплановані зустрічі Світоліна – Богдан та Цуренко – Крістіан. Також у суботу відбудеться поєдинок у парному розряді, де Україну представлять Людмила та Надія Кіченок, а Румунію – Анка Тодоні та Мара Гає.

Усі поєдинки пройдуть на кортах з зеленим ґрунтом в американській Флориді.

Як повідомлялося, у складі румунської команди не зможе взяти участь у матчі колишня перша ракетка світу Сімона Халеп.

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