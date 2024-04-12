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Тотальна російська пропаганда: окупанти готуються "промивати мізки" українським дітям на ТОТ

Ворог почав підготовку інструкторів для "Орлят Росії" на окупованих землях.

Тотальна російська пропаганда: окупанти готуються "промивати мізки" українським дітям на ТОТ
Путінська пропаганда
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали масштабний процес промивання мізків українським дітям та примусової асиміляції.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У захопленому Бердянську, на базі захопленого місцевого педагогічного університету росіяни почали підготовку інструкторів для “орлят росії” – примусового руху першачків на кшталт “жовтенят”", – пишуть у спротиві.

Підготовку колаборантів ведуть “волонтери” з Росії, які надають інструкції як правильно промивати мізки дітям й "вкорінювати російську ідентичність".

У ЦНС додають, що все це відбувається в межах політики геноциду українців, під час якої росіяни нищать ціле покоління шляхом примусової асиміляції.

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