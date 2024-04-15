Леверкузенський «Баєр» — достроковий чемпіон Німеччини

У неділю, 14 квітня, у рамках 29-го туру Бундесліги «Баєр» провів вирішальний поєдинок з «Вердером». Задля омріяного титулу чемпіона леверкузенці мусили обіграти суперника, з чим вони чудово впоралися. Атмосфера на стадіоні була неймовірною, прийшло близько 30 000 уболівальників.

Фото: EPA/UPG

Леверкузенці розпочали матч досить нервово, багато помилялися, однак гол на 25-й хвилині дещо підняв дух господарів. «Баєр» пішов у позиційну атаку: Телла віддав передачу з правого флангу на Гофманна, той намагався пробити, але Хуліан Малатіні сфолив у власному штрафному. Після перегляду VAR арбітр призначив 11-метровий удар. Боніфас підійшов до позначки й пробив, воротар вгадав напрямок м'яча, але не втримав його в руках — 1:0.

Бременський «Вердер» створив небезпеку лише двома подачами під кінець першого тайму, які Градецький відбив на дальню штангу.

Після перерви команда Хабі Алонсо продовжила тиснути. І на 59-й хвилині після подачі з кутового Ґраніт Джака переправив м'яч у сітку воріт з-за меж штрафного — 2:0. Неймовірний гол швейцарця!

На 67-й Флоріан Вірц забив третій гол: пробив з-за меж штрафного майданчика — Цеттерер був безсилий у цьому епізоді.

Після цього Флоріана було не зупинити. 20-річний футболіст, відзначившись ще на 83-й і 90-й хвиликах, оформив хеттрик у матчі.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу «Баєра» — 5:0.

Леверкузенська команда стала достроковим чемпіоном Німеччини — за п'ять турів до кінця сезону.

Цього сезону «Баєр» уже перевершив свій рекорд за кількістю очок (79), перемог (25) і забитих м'ячів (74) у сезоні Чемпіонату Німеччини. Також команда з Леверкузена може похвалитися найбільшою кількістю безпрограшних матчів Бундесліги (29) від початку сезону. Рекорд «Баварії» під керівництвом Хосепа Гвардіоли (28 безпрограшних матчів) у 2013-2014 роках тепер у минулому.

Фото: EPA/UPG Гравці «Баєра» радіють після другого голу у ворота суперників під час матчу, 14 квітня 2024 року.

Іспанець Хабі Алонсо очолив команду, що вилетіла з Чемпіонату Німеччини в жовтні 2022 року, і всього за півтора року вибудував абсолютно непереможний колектив, що святкує перше у своїй історії чемпіонство в Бундеслізі.

«Я слідкував за Леверкузеном до того, як приїхав сюди. У них були чудові гравці, чудові тренери, я грав тут, у Бундеслізі. Знав, що це може бути великим кроком, тому що це мій перший сезон як елітного тренера. Минулий сезон був чудовим досвідом. Він ставив мене в складні ситуації, які ми подолали. Не очікував, що другий рік буде таким хорошим, але він виявився надзвичайним. Уперше виграти Бундеслігу — це чудове відчуття, і тепер час відсвяткувати. Ми це заслужили. Не тільки через результат, але й через те, як ми це зробили. Це щось дуже особливе», — прокоментував перемогу Хабі Алонсо.