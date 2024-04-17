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Стали відомі суперники збірної України U19 на Євро-2024 з футболу

За підсумками жеребкування українці потрапили до групи А. 

Стали відомі суперники збірної України U19 на Євро-2024 з футболу
Збірна України U19 дізналась суперників на Євро-2024 з футболу
Фото: УЄФА

Відбулося жеребкування фінального футбольного турніру Євро-2024 року серед гравців до 19 років. 

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За підсумками жеребкування українці потрапили до групи А. 

Суперниками українців будуть Північна Ірландія, Норвегія та Італія. 

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До групи В потрапили Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

З кожної групи до півфіналів вийдуть по дві найкращі збірні. Фінал відбудеться 28 липня на “Віндзор Парк” у Белфасті.

Для української збірної U-19 це буде восьмий фінальний турнір чемпіонату Європи.

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