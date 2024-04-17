Стали відомі суперники збірної України U19 на Євро-2024 з футболу

За підсумками жеребкування українці потрапили до групи А.

Збірна України U19 дізналась суперників на Євро-2024 з футболу

Відбулося жеребкування фінального футбольного турніру Євро-2024 року серед гравців до 19 років.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За підсумками жеребкування українці потрапили до групи А.

Суперниками українців будуть Північна Ірландія, Норвегія та Італія.

До групи В потрапили Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

З кожної групи до півфіналів вийдуть по дві найкращі збірні. Фінал відбудеться 28 липня на “Віндзор Парк” у Белфасті.

Для української збірної U-19 це буде восьмий фінальний турнір чемпіонату Європи.