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Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся із українським послом Рябікіним

Співрозмовники обмінялися думками щодо українсько-китайських відносин, а також  повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся із українським послом Рябікіним
Павло Рябікін і Лі Хуей

Посол України Китаї Павло Рябікін зустрівся зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм.

Про це повідомила пресслужба посольства.

Зустріч відбулася 17 квітня.

Співрозмовники обмінялися думками щодо українсько-китайських відносин, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та інших питань, що становлять спільний інтерес.

Рябікін акцентував на важливості активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях, а також підтвердив запрошення китайській стороні взяти участь у Саміті Миру, що відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.

"Як було відзначено сторонами, взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.

 

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