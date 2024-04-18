Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся із українським послом Рябікіним

Посол України Китаї Павло Рябікін зустрівся зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм.
Про це повідомила пресслужба посольства.
Зустріч відбулася 17 квітня.
Співрозмовники обмінялися думками щодо українсько-китайських відносин, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та інших питань, що становлять спільний інтерес.
Рябікін акцентував на важливості активізації двостороннього політичного діалогу на всіх рівнях, а також підтвердив запрошення китайській стороні взяти участь у Саміті Миру, що відбудеться у Швейцарії в червні 2024 року.
"Як було відзначено сторонами, взаємна повага суверенітету, територіальної цілісності і незалежності є непорушною основою українсько-китайських відносин", - йдеться в повідомленні.
- Лі Хуей вперше відвідав Київ у травні минулого року. Докладніше про візит - читайте в матеріалі LB.ua "Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю".
- Цього року він побував в Україні в березні. А перед цим побував у Росії, Польщі, Бельгії. "Вояж" Хуей розпочав саме з Росії.