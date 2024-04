Можливість конфіскації активів Росії і $60,8 млрд Україні: Маркарова роз'яснила законопроєкти про допомогу

У Палаті представників опублікували чотири законопроєкти, які цього тижня мають розглядати в Конгресі. Один із них присвячений Україні і стосується асигнування $60,8 млрд.

Оборонні видатки з цієї суми складають $49,9 млрд. Докладно про зміст документу повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Зокрема:

$23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні

$11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні

$13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг

$1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів

Також передбачене фінансування:

$26 млн для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладання наданого Україні

$5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги

$300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права

$100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення

$9,5 млрд передбачено на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення Росії в Україну

$7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій)

$1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам

$25 мл Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення

$50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:

$149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні.

$481 млн Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у зокрема для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:

$60 млн на дипломатичні програми

$ 8 млн Офісу Генерального інспектора Держдепу

$ 39 млн на операційні видатки USAID

$ 10 млн Офісу Генерального інспектора USAID

$98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Маркарова додала, що законопроєкт посилює нагляд через вимоги моніторингу, вимагає від партнерів надавати співмірність витратами обсяги допомоги, передбачає угоду з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку, збільшує ліміти в рамках механізму PDA.

"Голосування за ці законопроєкти очікується в цю суботу", – додала Маркарова.

Другий законопроєкт, в якому згадано про Україну (21st Century Peace through Strength Act), передбачає можливість конфіскації суверенних активів Росії на користь України. Зокрема, Президенту США надають повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США. Законопроєкт розроблено на основі законопроєктів Reburiding Economic Prosperity and Opportunity Ukrainians Act (REPO for Ukrainians Act), що раніше було внесено на розгляд Сенату (S.200) та Палати представників (HR 4175).

Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення Президент США повинен подати Конгресу звіт у якому зазначити:

кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії

кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; Виконавчим Указом Президента США № 14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду рф); Виконавчим Указом Президента США № 14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією рф); Виконавчим Указом Президента США № 14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг рф у відповідь на триваючу російську агресію)

Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

"Закон містить ще ряд інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США", – додала Маркарова,

Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів – вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та 21st Century Peace through Strength Act’’ в один пакет.

Допомога США Україні